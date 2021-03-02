Новый штамм коронавируса P.1, который был обнаружен в амазонском городе Манаус, оказался очень заразным даже для тех, кто уже вылечился от COVID-19.

Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Напомним, что миру уже известны два новых штамма коронавируса: B.1.1.7, впервые обнаруженный в Великобритании; и Южноафриканский вариант под названием B.1.351.

Британский штамм продемонстрировал способность быстро и далеко распространяться, а штамм из Южной Африки может легко избегать человеческих антител, что снижает эффективность некоторых вакцин.

Что касается бразильского варианта коронавируса, то исследователи предполагают, что он появился в ноябре в городе Манаус и именно этим штаммов болели жители.

Кроме того, этот вид вируса способен легко заражать некоторых людей, у которых был иммунитет от COVID-19. Лабораторные исследования показывают, что P.1 может ослабить защитный эффект китайской вакцины, которая сейчас используется в Бразилии.

При этом авторы исследования предупреждают, что они только начали понимать поведение P.1.

“Полученные данные применимы к Манаусу, но я не знаю, применимы ли они к другим местностям”, – сказал Нуно Фариа, вирусолог из Имперского колледжа Лондона, который помог провести большую часть нового исследования.

Но даже учитывая загадки, которые остаются вокруг P.1, эксперты считают, что к этому варианту вируса следует отнестись серьезно.

В настоящее время P.1 распространяется по остальной части Бразилии и был обнаружен еще в 24 странах. В Соединенных Штатах Центры по контролю и профилактике заболеваний зарегистрировали шесть случаев в пяти штатах: Аляске, Флориде, Мэриленде, Миннесоте и Оклахоме.

Доктор Фариа сказал, что для снижения рисков вспышек и повторных инфекций P.1 важно удвоить все превентивные меры для замедления распространения коронавируса.

Отмечается, что двухмиллионный город Манаус сильно пострадал от коронавируса. Пик смертей пришелся на весну 2020 года.

Доктор Фариа и его коллеги определили, что примерно три четверти жителей Манауса были инфицированы.

Ближе к концу 2020 года количество новых случаев заболевания снова начало расти. Доктор Фариа и его коллеги задались вопросом, могут ли новые варианты коронавируса (Из Великобритании и Южной Африки) причастны к появлению новой вспышки. Ведь в Великобритании B.1.1.7 быстро распространяется по стране.

Доктор Фариа и его коллеги начали новую работу по секвенированию генома в бразильском городе. Но как оказалось, британский штамм не нашли в Манаусе. Вместо этого они нашли вариант, которого никто раньше не видел.

Многие образцы имели набор из 21 мутации, не обнаруженный у других вирусов, циркулирующих в Бразилии.

Пока доктор Фариа и его коллеги анализировали свои результаты, японские исследователи сделали подобное открытие. Четыре туриста, вернувшиеся домой из поездки на Амазонку 4 января, дали положительный результат на коронавирус. Секвенирование генома выявило тот же набор мутаций, который доктор Фариа и его коллеги наблюдали в Бразилии.

Доктор Фариа и его коллеги разместили описание штамма P.1 на онлайн-вирусологическом форуме 12 января. Было выявлено, что новый бразильский штамм мог повторно заразить людей. Обычно повторные заражения коронавирусом случаются редко, потому что антитела, вырабатываемые организмом, действуют в течение нескольких месяцев. Но возможно, что P.1 несет мутации, из-за которых этим антителам становится труднее захватывать вирус, что позволяет ему проникать в клетки и вызывать новые инфекции.

Объединив данные геномов, антител и медицинские записи в Манаусе, исследователи пришли к выводу, что P.1 “завоевал” город благодаря биологии: его мутации помогли ему распространиться. По оценкам, он в 1,4–2,2 раза более заразен, чем другие штаммы коронавирусов.

Считается, что из 100 заболевших жителей Манауса в прошлом году от 25 до 61 могли быть повторно инфицированы P.1.

Исследователи нашли подтверждение этому выводу в эксперименте, в котором они смешали вирусы P.1 с антителами бразильцев, перенесших COVID-19 в прошлом году. Оказалось, что эффективность их антител против P.1 снизилась в шесть раз по сравнению с другими коронавирусами. Это падение может означать, что по крайней мере некоторые люди будут уязвимы для P.1.

Доктор Фариа и другие исследователи сейчас проводят исследования в Бразилии, чтобы наблюдать за распространением P.1.

Доктор Эстер Сабино, эксперт по инфекционным заболеваниям в Медицинской школе Университета Сан-Паулу, сказала, что одна из вспышек нового штамма возникла в Араракуаре, бразильском городе с населением более 200 тыс. человек. В городе был довольно низкий показатель заболевания COVID-19. Поэтому для P.1 были идеальные условия.

В своих экспериментах доктор Фариа и его коллеги также протестировали антитела восьми человек, получивших CoronaVac, вакцину китайского производства, которая используется в Бразилии. Они обнаружили, что созданные вакциной антитела были менее эффективны для штамма P.1.

Доктор Фариа предупредил, что эти результаты, полученные в пробирках, не обязательно означают, что вакцины будут менее эффективны в реальных условиях.