Об этом сообщает американское издание The New York Times.
Напомним, что миру уже известны два новых штамма коронавируса: B.1.1.7, впервые обнаруженный в Великобритании; и Южноафриканский вариант под названием B.1.351.
Британский штамм продемонстрировал способность быстро и далеко распространяться, а штамм из Южной Африки может легко избегать человеческих антител, что снижает эффективность некоторых вакцин.
Что касается бразильского варианта коронавируса, то исследователи предполагают, что он появился в ноябре в городе Манаус и именно этим штаммов болели жители.
Кроме того, этот вид вируса способен легко заражать некоторых людей, у которых был иммунитет от COVID-19. Лабораторные исследования показывают, что P.1 может ослабить защитный эффект китайской вакцины, которая сейчас используется в Бразилии.
При этом авторы исследования предупреждают, что они только начали понимать поведение P.1.
“Полученные данные применимы к Манаусу, но я не знаю, применимы ли они к другим местностям”, – сказал Нуно Фариа, вирусолог из Имперского колледжа Лондона, который помог провести большую часть нового исследования.
Но даже учитывая загадки, которые остаются вокруг P.1, эксперты считают, что к этому варианту вируса следует отнестись серьезно.
В настоящее время P.1 распространяется по остальной части Бразилии и был обнаружен еще в 24 странах. В Соединенных Штатах Центры по контролю и профилактике заболеваний зарегистрировали шесть случаев в пяти штатах: Аляске, Флориде, Мэриленде, Миннесоте и Оклахоме.
Доктор Фариа сказал, что для снижения рисков вспышек и повторных инфекций P.1 важно удвоить все превентивные меры для замедления распространения коронавируса.
Отмечается, что двухмиллионный город Манаус сильно пострадал от коронавируса. Пик смертей пришелся на весну 2020 года.
Доктор Фариа и его коллеги определили, что примерно три четверти жителей Манауса были инфицированы.
Ближе к концу 2020 года количество новых случаев заболевания снова начало расти. Доктор Фариа и его коллеги задались вопросом, могут ли новые варианты коронавируса (Из Великобритании и Южной Африки) причастны к появлению новой вспышки. Ведь в Великобритании B.1.1.7 быстро распространяется по стране.
Доктор Фариа и его коллеги начали новую работу по секвенированию генома в бразильском городе. Но как оказалось, британский штамм не нашли в Манаусе. Вместо этого они нашли вариант, которого никто раньше не видел.
Многие образцы имели набор из 21 мутации, не обнаруженный у других вирусов, циркулирующих в Бразилии.
Пока доктор Фариа и его коллеги анализировали свои результаты, японские исследователи сделали подобное открытие. Четыре туриста, вернувшиеся домой из поездки на Амазонку 4 января, дали положительный результат на коронавирус. Секвенирование генома выявило тот же набор мутаций, который доктор Фариа и его коллеги наблюдали в Бразилии.
Доктор Фариа и его коллеги разместили описание штамма P.1 на онлайн-вирусологическом форуме 12 января. Было выявлено, что новый бразильский штамм мог повторно заразить людей. Обычно повторные заражения коронавирусом случаются редко, потому что антитела, вырабатываемые организмом, действуют в течение нескольких месяцев. Но возможно, что P.1 несет мутации, из-за которых этим антителам становится труднее захватывать вирус, что позволяет ему проникать в клетки и вызывать новые инфекции.
Объединив данные геномов, антител и медицинские записи в Манаусе, исследователи пришли к выводу, что P.1 “завоевал” город благодаря биологии: его мутации помогли ему распространиться. По оценкам, он в 1,4–2,2 раза более заразен, чем другие штаммы коронавирусов.
Считается, что из 100 заболевших жителей Манауса в прошлом году от 25 до 61 могли быть повторно инфицированы P.1.
Исследователи нашли подтверждение этому выводу в эксперименте, в котором они смешали вирусы P.1 с антителами бразильцев, перенесших COVID-19 в прошлом году. Оказалось, что эффективность их антител против P.1 снизилась в шесть раз по сравнению с другими коронавирусами. Это падение может означать, что по крайней мере некоторые люди будут уязвимы для P.1.
Доктор Фариа и другие исследователи сейчас проводят исследования в Бразилии, чтобы наблюдать за распространением P.1.
Доктор Эстер Сабино, эксперт по инфекционным заболеваниям в Медицинской школе Университета Сан-Паулу, сказала, что одна из вспышек нового штамма возникла в Араракуаре, бразильском городе с населением более 200 тыс. человек. В городе был довольно низкий показатель заболевания COVID-19. Поэтому для P.1 были идеальные условия.
В своих экспериментах доктор Фариа и его коллеги также протестировали антитела восьми человек, получивших CoronaVac, вакцину китайского производства, которая используется в Бразилии. Они обнаружили, что созданные вакциной антитела были менее эффективны для штамма P.1.
Доктор Фариа предупредил, что эти результаты, полученные в пробирках, не обязательно означают, что вакцины будут менее эффективны в реальных условиях.
- Компании Pfizer и BioNTech проводят исследования для выявления эффективности введения третьей дозы своей вакцины от коронавируса.
- Две отдельные группы исследователей заявили, что обнаружили тревожный новый вариант коронавируса в Нью-Йорке и других местах на северо-востоке США, который несет мутации, стойкие к иммунному ответу организма и лечению препаратами на основе моноклональных антител.