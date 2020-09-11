Власти бразильского штата Баия подписали соглашение о проведении третьей фазы 3 клинических испытаний российской вакцины Sputnik V против COVID-19 и планируют закупить 50 миллионов доз для ее продажи в Бразилии.

Об этом сообщает Reuters.

Губернатор Руи Коста отметил, что Баия получит первые 500 доз, как только регулирующий орган Бразилии Anvisa одобрит протокол испытаний.

Если испытания, которые, как ожидается, начнутся в октябре, будут успешными, Баия будет стремиться продавать российскую вакцину в Бразилии через свой фармацевтический исследовательский центр Bahiafarma.

В августа Россия объявила, что разработала “первую в мире вакцину” против COVID-19. Всемирная организация здравоохранения, а также ряд европейских стран и учреждений здравоохранения выразили недоверие этой вакцине, учитывая скорость ее разработки.