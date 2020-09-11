Об этом сообщает Reuters.
Губернатор Руи Коста отметил, что Баия получит первые 500 доз, как только регулирующий орган Бразилии Anvisa одобрит протокол испытаний.
Если испытания, которые, как ожидается, начнутся в октябре, будут успешными, Баия будет стремиться продавать российскую вакцину в Бразилии через свой фармацевтический исследовательский центр Bahiafarma.
В августа Россия объявила, что разработала “первую в мире вакцину” против COVID-19. Всемирная организация здравоохранения, а также ряд европейских стран и учреждений здравоохранения выразили недоверие этой вакцине, учитывая скорость ее разработки.
- В том же месяце в Китае объявили, что зарегистрировали вакцину от коронавируса. Она будет готова и появится на рынке к концу декабря.
- В сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса COVID-19 может быть готова до конца октября.
- Во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что широкомасштабная вакцинация от коронавируса СОVID-19 будет происходить не ранее середины 2021 года.