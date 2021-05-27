Відомий голлівудський актор Бред Пітт добився в суді спільної з колишньою дружиною Анджеліною Джолі опіки над їхніми дітьми.

Про це, зокрема, повідомляють американський телеканал NBC News, агентства Associated Press та ВВС.

Судовий розгляд з цього питання тривав близько п’яти років.

Як зазначає NBC News із посиланням на обізнані джерела, “попереднім рішенням” суд надав Бреду Пітту спільну опіку над його п’ятьма неповнолітніми дітьми, яку він має здійснювати разом зі своєю колишньою дружиною, акторкою Анджеліною Джолі.

В угоду про опіку мають бути внесені істотні зміни, які дозволять Пітту більше часу проводити з дітьми. Згідно з новою угодою, право опіки актор ділитиме порівну з Джолі.

Рішення про опіку повинно ще бути ратифіковано і підтверджено, інформує видання Elle. При цьому Анджеліна Джолі має намір продовжити боротьбу в суді.

Як інформує агентство Associated Press, суддя Джон Аудеркірк, який розглядав справу, заслухавши всі сторони, свідків, експертів, терапевтів встав на бік Пітта.

Анджеліна Джолі раніше намагалася відсторонити Аудеркірка від справи про розлучення, а в цей понеділок поскаржилася, що суддя відмовив її дітям у дачі показань, перш ніж винести попереднє рішення в справі про опіку.

Відповідну скаргу Джолі подала до суду.

“Суддя Аудеркірк відмовив пані Джолі в справедливому судовому розгляді, неправомірно виключивши її докази, що мають відношення до здоров’я, безпеки та добробуту дітей, – докази, які мають вирішальне значення для її аргументації”, – йдеться в заяві, поданій до окружного апеляційного суду Каліфорнії.

У цій заяві Джолі також зазначається, що суддя “відмовився вислухати думку неповнолітніх підлітків про їхній досвід, потреби або бажання щодо їх долі і опіки”. Акторка посилається на кодекс Каліфорнії, де йдеться, що дитина, старша 14 років, може свідчити, якщо цього захоче.

На скаргу Джолі вже відреагували адвокати Бреда Пітта.

“Аудеркірк протягом останніх шести місяців ретельно і справедливо провів великий судовий розгляд і виніс попереднє рішення і постанову після заслуховування думок експертів та очевидців”, – йдеться в заяві адвокатів Пітта.

За словами юристів, суддя дійшов висновку, що свідчення Джолі “не заслуговують довіри в багатьох важливих аспектах, й існуючий порядок опіки між сторонами повинен бути змінений на прохання пана Пітта в інтересах дітей”.

Як зазначає АР, незрозуміло, які заходи опіки над дітьми Джолі та Пітта діють зараз. Так, ще в 2017 році судові документи були закриті для публічного доступу.

У 2016 році, коли розпочався шлюборозлучний процес, Пітт вимагав спільної опіки, а Джолі – основної фізичної опіки (що означало, що діти житимуть із нею більше половини часу).

Відтоді в правила опіки вносилися зміни, які не були оприлюднені для загалу.

У ході судового процесу акторка заявляла, що має докази домашнього насильства з боку колишнього чоловіка.

57-річний Бред Пітт і 45-річна Анджеліна Джолі є батьками 17-річного Пакса, 16-річної Захари, 14-річної Шайло і 12-річних близнюків Вів’єн та Нокса. Найстарший їхній син, 19-річний Меддокс, уже не підлягає опіці.

Біологічними дітьми пари є Шайло та близнюки. Інші були всиновлені.

Джолі та Пітт були однією з найвідоміших пар Голлівуду протягом 12 років. Вони познайомилися на зйомках фільму “Містер і місіс Сміт”, який вийшов на екрани в 2005 році.

Актори офіційно одружилися у 2014-му в невеликому замку на півдні Франції. А через два роки, у вересні 2016- го, Джолі подала на розлучення, назвавши причиною “непримиренні розбіжності”.

Відтоді актори втягнуті в судову боротьбу за опіку над дітьми.