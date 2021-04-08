Известный голливудский актер и кинопродюсер Брэд Питт и итальянский модный бренд Brioni представили совместную капсульную коллекцию BP Signature.

Об этом сообщает издание WWD.

Основой для коллекции стал образ актера на 92-й церемонии вручения кинопремии “Оскар” в 2020 году. Тогда Питт получил статуэтку за роль второго плана в фильме Квентина Тарантино “Однажды в… Голливуде”.

В коллекцию вошли семь моделей: костюм с пиджаком на двух пуговицах, кашемировое поло с длинным рукавом, рубашка из тонкого хлопка, куртка в спортивном стиле, легкое пальто без подкладки и вечерний бархатный пиджак с брюками из шерсти.

На одежде есть эксклюзивный лейбл с подписью актера, разработанный самим Питтом.

Коллекция отражает различные грани индивидуального стиля актера.

Как отметил дизайн-директор Brioni Норберт Штумпфль, сотрудничество с Питтом позволило “сделать что-то удобное, простое и свободное, не жертвуя стилем или элегантностью”.

Коллекция уже доступна в магазинах Brioni и на сайте.

Стоит отметить, что Брэд Питт стал амбассадором Brioni в 2019 году. Совместную коллекцию они создали впервые.

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