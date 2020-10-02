Соответствующее видео опубликовал телеканал “Черновцы”.
Так, в пятницу, 2 октября, глава государства находится с рабочей поездкой в Черновицкой области.
Как сообщают местные издания “Черновцы.Online”, “БукИнфо” и “Молодой буковинец”, сегодня около полудня в Черновцах у входа в отель на Центральной площади, где ночевал Владимир Зеленский, собралась группа горожан.
Журналисты отмечают, что президента встретили приветливо не все.
Судя по видео, вместе с президентом были глава его Офиса Андрей Ермак, замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко, а также председатель Черновицкой областной госадминистрации Сергей Осачук.
Когда Зеленский вышел из отеля и направился к автомобилю, к нему подошла женщина и рассказала о том, что ее детям нужно жилье. Президент поинтересовался, обращалась ли она к местным властям, на что женщина ответила, что все бесполезно.
Кто-то из сопровождавших главу государства лиц попросил у женщины копии документов, а Зеленский направился к автомобилю.
В это время вслед ему и другим сопровождающим начала кричать пожилая женщина.
“Вы лжецы, душегубы, страшные душегубы! Лжецы! У меня муж болел COVID-19. Ни одна падаль не вернула средства, все за свой счет, 30 тысяч гривен ушло на лечение! Чтоб вы сдохли! Лжецы, сдохните!” – возмущенно кричала женщина.
В это время Зеленский, сопровождавшие его чиновники и охранники сели в автомобили и уехали.
Впоследствии женщина показала журналистам выписку из медкарты, что ее муж действительно болел коронавирусом в сентябре.
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