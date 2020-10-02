Президенту Украины Владимиру Зеленскому и чиновникам его Офиса устроили не самый "теплый" прием во время их визита в Черновцы.

Соответствующее видео опубликовал телеканал “Черновцы”.

Так, в пятницу, 2 октября, глава государства находится с рабочей поездкой в Черновицкой области.

Как сообщают местные издания “Черновцы.Online”, “БукИнфо” и “Молодой буковинец”, сегодня около полудня в Черновцах у входа в отель на Центральной площади, где ночевал Владимир Зеленский, собралась группа горожан.

Журналисты отмечают, что президента встретили приветливо не все.

Судя по видео, вместе с президентом были глава его Офиса Андрей Ермак, замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко, а также председатель Черновицкой областной госадминистрации Сергей Осачук.

Когда Зеленский вышел из отеля и направился к автомобилю, к нему подошла женщина и рассказала о том, что ее детям нужно жилье. Президент поинтересовался, обращалась ли она к местным властям, на что женщина ответила, что все бесполезно.

Кто-то из сопровождавших главу государства лиц попросил у женщины копии документов, а Зеленский направился к автомобилю.

В это время вслед ему и другим сопровождающим начала кричать пожилая женщина. “Вы лжецы, душегубы, страшные душегубы! Лжецы! У меня муж болел COVID-19. Ни одна падаль не вернула средства, все за свой счет, 30 тысяч гривен ушло на лечение! Чтоб вы сдохли! Лжецы, сдохните!” – возмущенно кричала женщина.

В это время Зеленский, сопровождавшие его чиновники и охранники сели в автомобили и уехали.

Впоследствии женщина показала журналистам выписку из медкарты, что ее муж действительно болел коронавирусом в сентябре.