Об этом проинформировали в пресс-службе МОК.
Комитет предварительно одобрил включение соревнований по брейк-дансу в программу летней Олимпиады-2024 в июне 2019 года.
Кроме того, в программу летних Олимпийских игр в Париже добавили скейтбординг, скалолазание и серфинг.
Брейк-данс как вид соревнований был предложен парижскими организаторами Олимпиады (два года тому назад состоялся его успешный дебют на юношеских Олимпийских играх-2018 в Буэнос-Айресе), сообщает американский телеканал CNN.
Брейк-данс впервые будет представлен на взрослой Олимпиаде-2024.
В то же время скейтбординг, скалолазание и серфинг также представлены в программе Олимпийских игр в Токио-2020, которые были отложены на год из-за пандемии коронавируса.
“Скейтбординг, спортивное скалолазание, серфинг и брейкинг утверждены в качестве дополнительных видов спорта на основании предложения Парижа. Брейкинг дебютирует на Олимпийских играх-2024”, – отметили в МОК.
Ожидается, что включение брейк-данса привлечет внимание молодой аудитории к Олимпиаде. Соревнования по брейкингу на юношеских Олимпийских играх 2018 года собирали толпы в более чем 30 000 человек каждый день.
Организаторы Олимпиады в Париже заявили, что хотят представить программу, которая идет в ногу со временем и привлечет новую молодую аудиторию, сообщает агентство Reuters.
В соответствии с новыми правилами МОК, впервые введенными для Игр в Токио, города-организаторы Олимпиады могут самостоятельно выбирать виды спорта и предлагать их для включения в список соревнований, если они популярны в этой стране и повышают привлекательность Олимпийских игр.
Согласно сообщению МОК, на Олимпиаде-2024 предполагается равное участие женщин и мужчин в соревнованиях – по 50% (принцип гендерного равенства).
Кроме того, было принято решение сократить общую квоту спортсменов до 10,5 тысяч человек (вместо предполагавшихся ранее 15 тысяч).
Больше всего сократилась квота в тяжелой атлетике. Принимая такое решение, исполком МОК “учитывал свои серьезные опасения в отношении Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) и истории допинга в этом виде спорта”. Также была сокращена квота в боксе.
СПРАВКА. Брейк-данс, или брейкинг (англ. Breaking) – стиль уличного танца, который появился в Нью-Йорке в начале 70-х годов. Этот танец является одной из основ культуры хип-хопа.
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