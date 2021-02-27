Об этом сообщает издание Business of fashion.

Financiere Agache, принадлежащая компании главы LVMH Бернара Арно Groupe Arnault, также участвует в сделке.

При этом отмечается, что нынешние владельцы бренда, братья Кристиан и Алекс Биркеншток, сохранят долю в компании. Деталей сделки стороны не раскрыли.

Мажоритарный пакет акций компании Birkenstock оценили в 4 млрд евро.

Новое партнерство позволит компании укрепить свои рыночные позиции в Европе и США, а также расширить влияние на мировых рынках, в частности в Китае и Индии. Планируется расширить немецкое производство, логистику и операции по продаже, инвестируя в расширение электронной коммерции.

Birkenstock показал высокие финансовые показатели по итогам 2020 года. Пандемия практически не повлияла на дела бренда. Доход бренда вырос на 11% в прошлом году и достиг 722 млн евро (870 млн долларов).

Напомним, Birkenstock – это немецкий бренд, который занимается производством ортопедической обуви. В частности, компания производит сандалии, стоимость которых иногда превышает несколько тысяч долларов.

Бренд уникален тем, что использует для производства обуви только экологические и натуральные материалы. В 1964 году обувь Birkenstock была признана наиболее здоровой в мире.