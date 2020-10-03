Британский модный бренд Fred Perry снял с продажи в США и Канаде черно-желтые поло, которые стали популярны среди членов ультраправой группировки Proud Boys.

Об этом сообщают издание The Guardian и американский телеканал CNN.

Продажи прекратились с сентября 2019 года, однако бренд сделал официальное заявление по данному поводу только сейчас.

Оно стало ответом на акцию протеста, организованную Proud Boys в Портленде и Орегоне на минувших выходных. Участники этой акции выражали поддержку президенту США Дональду Трампу, а также проявили агрессию против участников движения Black Lives Matter.

В заявлении Fred Perry отмечается, что компании “крайне неприятно” наблюдать, как узнаваемое поло с логотипом в виде лаврового венка стали ассоциировать с неофашистской группировкой Proud Boys. В Fred Perry намерены бороться с этим всеми возможными методами.

“Если вы видите какие‑либо материалы или продукты Proud Boys с изображением нашего лаврового венка или любой символики черного и/или желтого цвета, будьте уверены: они не имеют к нам абсолютно никакого отношения. Мы работаем с юристами над преследованием любого незаконного использования нашего бренда”, — подчеркивается в заявлении.

В нем также отмечается, что Fred Perry “не поддерживает и никоим образом не связан с Proud Boys”.

Представители бренда уточнили, что не возобновят продажи в США и Канаде “пока не убедятся, что поло больше не ассоциируют с Proud Boys”.

“Футболки Fred Perry — это образец британской субкультурной формы. Их используют разные группы людей, которые разделяют совместные ценности. Мы гордимся своим происхождением и тем, что лавровый венок бренда олицетворяет уже более 65 лет: инклюзивность, разнообразие и независимость”, – сказано в заявлении.

Стоит отметить, что Proud Boys – американская ультраправая неофашистская группировка, участниками которой становятся только мужчины. Они являются сторонниками теории превосходства белой расы, известны своей антимусульманской и женоненавистнической риторикой.

Группировка была создана в 2016 году соучредителем журнала Vice Гэвином Макиннесом, который впоследствии вышел из нее. В 2018 году ФБР классифицировало группировку как экстремистскую.

Компания Fred Perry была основана английским теннисистом Фредом Перри в 1952 году. С тех пор бренд стал популярен среди представителей различных британских субкультур, в частности скинхедов.

Fred Perry специализируется на производстве одежды, обуви и аксессуаров в повседневном стиле. Одними из наиболее узнаваемых стали футболки-поло с логотипом лаврового венка.

Представители бренда ранее неоднократно высказывались против его использования крайне правыми группировками.

“Фред Перри родился в семье социалиста, члена парламента из рабочего класса и стал чемпионом мира по теннису в то время, когда теннис был спортом для элиты. Он основал бренд вместе с бизнесменом еврейского происхождения из Восточной Европы. Бренд приняли в модном движении, и он ассоциировался с разнообразной группой субкультур — от регги до панка и брит-попа. Стыдно, что даже приходится отвечать на такие вопросы. Нет, мы не поддерживаем идеологию и группу, о которой идет речь (Proud Boys, – ред.). Это противоречит не только нашим убеждениям, но и людей, с которыми мы работаем”, — рассказывал в комментарии изданию GQ председатель совета директоров Джон Флинн в 2017 году.