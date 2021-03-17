Итальянский бренд Gucci в сотрудничестве с технологической компанией Wanna представил цифровые кроссовки, которые можно приобрести за $11,99 в приложении.

Об этом сообщает издание BoF Professional.

Кроссовки, разработанные креативным директором Алессандро Микеле, также являются первым оригинальным цифровым продуктом белорусской компании Wanna, которая специализируется на использовании дополненной реальности (AR) для создания 3D-моделей цифровой примерки кроссовок и часов.

До сих пор технология приложения использовалась Reebok, Farfetch, Puma и Snapchat, чтобы проверить, как потребители взаимодействуют с виртуальными примерками.

Стоимость кроссовок в приложении Wanna – $8,99 (порядка ≈ 250 грн). Если покупать их через приложение Gucci, они будут стоить $11,99 (≈ 332 грн).

Ранее бренд работал с Wanna над оцифровкой своего каталога кроссовок для примерок с использованием дополненной реальности, а также интегрировал эти возможности в собственное приложение Gucci.

Соучредитель и генеральный директор Wanna Сергей Архангельский уверен в рынке цифровой моды, и компания стремится выйти за рамки обуви и часов и перейти к одежде. Он также прогнозирует, что такие технологии дополненной реальности, как Wanna, будут и в дальнейшем интегрированы в онлайн-магазины брендов и розничных продавцов.

“Через пять или, может быть, 10 лет относительно большая часть доходов модных брендов будет поступать от цифровых продуктов. Наша цель как компании – фактически заменить фотографии продуктов и заменить их чем-то более привлекательным и близким к покупкам в офлайн-магазинах”, – сказал он.

Gucci быстро расширил свое присутствие в мире виртуальной одежды, сотрудничая с игровой платформой Roblox, модной игрой Drest, трехмерным приложением для социальных сетей Zepeto, Sims 4 и Pokemon для создания продуктов и фирменных аватаров.

Несмотря на то, что кроссовки и куплены через приложение Gucci, их можно “носить” в других виртуальных мирах в Roblox и в чате виртуальной реальности.