Меньше 0.2% всех бюджетных расходов в 2021 году планируется направить на финансирование учреждений общего среднего и внешкольного образования государственной формы собственности, среди которых и Киевское государственное хореографическое училище (КГХУ) - главная балетная школа в Украине.

При этом более 80% расходов составят зарплаты и текущие коммунальные платежи, и лишь менее 20% могут быть распределены среди всех учебных заведений для проведения ремонтов. (https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69938, Приложение 3)

Именно поэтому меценаты, прежде всего бренд Kolorit – популярный производитель лаков и красок, откликнулись на призыв о помощи от нового и.о. директора балетной школы, прими-балерины Национальной оперы Украины и телевизионной звезды Екатерины Кухар.

На балансе Киевского государственного хореографического училища находятся 10 000 квадратных метров помещений, требующих обновления, ведь на протяжении 20 лет в училище проводились лишь минимальные ремонтные работы.

Разбитые стекла и двери, стены, из которых осыпается краска, ржавые душевые и санузлы, плесень на стенах, поломанная мебель и сплошная разруха – это реалии, с которыми ежедневно сталкиваются воспитанники учебного заведения.

Бренд Kolorit стал главным поставщиком лакокрасочных материалов, необходимых для восстановления уникального учебного заведения.

“Культурная сфера в нашей стране, к сожалению, нуждается в постоянной поддержке. Мы не из тех, кто остается в стороне и ждет, пока положение вещей в государстве изменится. Для бизнеса это дело чести поддерживать искусство и, тем более, место, где оно рождается. Именно таким местом рождения и развития талантов и будущих звезд является Киевское государственное хореографическое училище. Мы должны сделать все, чтобы талантливые люди оставались жить, учиться, работать в своей родной стране, получали признание и становились известными на весь мир именно в Украине, а не в иммиграции, прославляя другую страну. Поэтому мы горды быть партнерами училища сейчас и в дальнейшем”, – поделился директор компании Kolorit Игорь Женевский.

За три месяца работы в должности и.о. директора хореографического училища звезда украинского и мирового балета прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар привлекла внимание общества до ужасного состояния школы.

“Мы ищем возможность помочь детям, уже удалось начать ремонт в учебном корпусе, а именно в раздевалках, душевых комнатах и ​​туалетах. Однако то, что мы сделали за несколько месяцев – капля в море. Работы еще очень много. Капитального и полного ремонта требует спальный корпус училища. Реставрация необходима учебным классам, коридорам, актовому залу, столовой и балетным залам училища: стены, потолок, зеркала, окна надо заменить и обновить. Отремонтированная школа будет способствовать физическому и психическому здоровью детей. Они растут с чувством прекрасного, ведь это лучший способ духовного развития человека. Наша задача – развить у учащихся чувство гармонии и красоты, как сажают росток, чтобы он вырос”, – отметила Екатерина Кухар.

Также стоит отметить, директор компании “Краски Колорит” Игорь Женевский обратился ко всем строителям с призывом присоединиться к помощи в восстановлении данного учебного заведения.

“Для быстрого достижения цели – полного обновления учебного заведения и совершенствования материально-технической базы – нужны трудовые ресурсы, а именно ремонтные компании или бригады мастеров, которые могут выполнять работы с использованием материалов ТМ Kolorit. Компания также призывает волонтеров, сознательных предпринимателей и всех неравнодушных к искусства людей сделать свой вклад в развитие Киевского балетного училища”, – пояснил Игорь Женевский.

Отечественная балетная школа известна во всем мире, а украинские танцовщики, такие как Леонид Сарафанов, Александр Стоянов, Денис Матвиенко, которые закончили именно КГХУ и на данный момент являются звездами балета с мировым именем и выступают в наиболее известных театрах и операх Европы, Америки и, конечно, Украины. Для многих ценителей этого вида искусства в мире, именно восхищение талантом украинских танцоров является началом интереса к Украине.

Учитывая популярность балета среди высших слоев общества, поддержка национальной балетной школы также является весомым фактором потенциального привлечения инвестиций в экономику Украины, которая реализуется благодаря увеличению уровня интереса к стране среди инвесторов, а также формирование положительного имиджа нашего государства в мире.