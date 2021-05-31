Про це повідомляє журнал про вуличну моду Hypebeast.

До колекції увійшли футболки, поло, лонгсліви, худі, нейлонові куртки, шапки, кепки та сумки з подвійними брендингом і декором, натхненним формою автоперегонників. У палітрі колекції білий і чорний кольори поєднуються з фіолетовим і помаранчевим.

Фото: Palace

Фото: Palace

Фото: Palace

Фото: Palace

Фото: Palace

Фото: Palace

Фото: Palace

Фото: Palace

 

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Публикация от PALACE (@palaceskateboards)

У такій же гамі команда Palace оформила і перегонову версію автомобіля Mercedes-AMG GT3. Побачити її можна буде 3 червня на трасі “Нюрбургринг” у Німеччині, коли стартує 24-годинний заїзд A.D.A.C Total.

У США і Європі колекція Palace x Mercedes-AMG надійде у продаж 4 червня.

  • Раніше повідомлялося, що бренд спортивного одягу та аксесуарів Nike випустив колекцію кросівок взуття Air Jordan у колаборації із зіркою HBA Лукою Дончичем. Вона отримала назву “Cosmic Deception” (“Космічний обман”).