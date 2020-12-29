Современная мода – это живой поток идей и концепций, которые могут быть основаны как на опыте и трендах прошлого века, так и представлять абсолютно самостоятельные явления. Но было время, еще до появления быстрых способов коммуникации, когда скоростью и ростом управляли авторитетные лидеры мнений.

Пусть сейчас некоторые издания до сих пор имеют вес в экспертной оценке, однако индустрия стала прислушиваться к простым покупателям, и учитывает их интересы и пожелания с куда большим энтузиазмом. Кроме того аппетиты больших брендов стали более умеренными после кризиса, а ценники упали до приемлемых значений после образования нового класса товаров – affordable luxury. Теперь даже люди с небольшим уровнем достатка могут позволить себе качественный гардероб. Однако в Украине до сих пор наблюдается определенная ограниченность выбора.

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