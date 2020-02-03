Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Уточняется, что министр встречался с послом Европейского Союза.
“Встретился с послом ЕС Матти Маасикасом, чтобы обсудить Brexit. Получил дипломатическую ноту ЕС. Никаких геополитических изменений для Украины. ЕС и Украина продолжат разработку широкой общей повестки дня с Лондоном. Мы также коснулись прогресса в “минском процессе”, – пишет Пристайко.
Напомним, что 31 января в 23:00 Великобритания официально покинула Европейский союз. Спустя более трех лет после референдума Brexit состоялся.
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