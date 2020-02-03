Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что выход Великобритании из Еврпоейского Союза не принесет никаких изменений для Украины.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Уточняется, что министр встречался с послом Европейского Союза.

“Встретился с послом ЕС Матти Маасикасом, чтобы обсудить Brexit. Получил дипломатическую ноту ЕС. Никаких геополитических изменений для Украины. ЕС и Украина продолжат разработку широкой общей повестки дня с Лондоном. Мы также коснулись прогресса в “минском процессе”, – пишет Пристайко.

Напомним, что 31 января в 23:00 Великобритания официально покинула Европейский союз. Спустя более трех лет после референдума Brexit состоялся.