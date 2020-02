#Буквы собрали самое главное о вчерашнем вечере в Британии.

Спустя 47 лет членства в ЕС, Британия приняла решение выйти из союза. За такое решение в 2016 году проголосовали 52 % граждан.

Для того чтобы согласовать Brexit по соглашению, понадобились тысячи часов переговоров, смена премьер-министра и досрочные парламентские выборы.

Вчера европейские политики говорили о том, что им жаль терять Британию, но они верят в успешное будущее для 27 других членов союза.

Австрийская почтовая служба Österreichische Post выпустила марку по поводу Brexit.

Реакция британских политиков

Экс-премьер-министр Британии Тереза Мэй также присоединилась к празднованию выхода страны из состава Евросоюза.

At 11pm tonight, Britain will leave the European Union. After more than three years, we can finally say that we have delivered on the result of the 2016 referendum and have kept faith with the British people. — Theresa May (@theresa_may) January 31, 2020

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что он “убит горем”, покидая ЕС. Он отметил, что более миллиона граждан из Европы живут и работают в столице.

“Мне очень грустно. Наши европейские соседи – это не те люди, из-за которых мы должны беспокоиться или с подозрением относиться. Они наши друзья, граждане ЕС – лондонцы”, – сказал он.

В своем видеообращении премьер-министр Борис Джонсон назвал момент выхода Британии из ЕС – “удивительным моментом надежды, моментом, который, как они думали, никогда не наступит”.

Он признал, что для других существует реальное “чувство тревоги и потери” в отношении того, что ждет впереди.

Он подчеркнул, что его задача сейчас – объединить страну и “вывести нас вперед”.

“Это тот момент, когда рассвет и занавес поднимаются на новый акт в нашей великой национальной драме”.

После его обращения, на правительственном здании на Даунинг-стрит запустился обратный отсчет времени до выхода.

Реакция правительства Евросоюза

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что Brexit напомнил о том, что гражданам Евросоюза необходимо больше внимания.

“В будущем будет необходимо гораздо больше учитывать ожидания европейских граждан Европейского Союза. Также очень важно объяснить, какова ежедневная добавленная стоимость этого политического проекта”, – сказал он.

It’s never a happy moment when someone leaves but we are opening a new chapter.

We will devote all our energy to building a stronger, more ambitious #EU.

With 27 strong democracies, strong values, freedoms, 22 million businesses, and the biggest single market. #FutureofEurope pic.twitter.com/qEZRkLSgfj — Charles Michel (@eucopresident) January 31, 2020

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что возможности для Британии не изменились из-за Brexit.

The challenges that Europe faces, and the opportunities that it can grasp, have not changed because of #Brexit. As part of this, we want to have the best possible relationship with the UK. But it will never be as good as membership. #NewBeginnings 🇪🇺🇬🇧 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 31, 2020

Президент Европарламента Давид Сассоли считает, что это позволит всем объединиться.

È una ferita, ma la giornata di oggi segna anche un nuovo inizio. Da domani le relazioni con Uk cambieranno. Difenderemo i nostri interessi e proteggeremo la nostra identità europea, ma agiremo sempre con un senso di amicizia. #FutureofEurope pic.twitter.com/r3RKOGVvIb — David Sassoli (@DavidSassoli) January 31, 2020

“Мне грустно видеть, что наши британские друзья уходят”, – сказала президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

I am sad to see our British friends leave the EU. We will act within our mandate to ensure Brexit causes as little disruption as possible for the citizens, employers and financial markets of the euro area. We look with confidence towards the future, united as Europeans. pic.twitter.com/fpkUVFJANS — Christine Lagarde (@Lagarde) January 30, 2020

Реакция мировых лидеров

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление по поводу Brexit.

Она назвала этот день “глубоким разрывом для всех нас – ЕС и Германии”.

“Германия хочет оставаться близким партнером и другом Британии, потому что нас объединяют общие ценности”, – сказала она.

Также Меркель отметила, что переговоры ЕС с Великобританией о будущих отношениях “определенно будут непростыми”.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал выход Великобритании из ЕС “шоком”.

“Это исторический предупреждающий знак, который … должна услышать вся Европа и заставить нас задуматься”, – сказал он.

По его словам, неспособность ЕС к реформам сделала его “козлом отпущения”. Он подчеркнул, что “нам нужно больше Европы”, чтобы справиться с вызовом таких держав, как США и Китай.

Он также сказал, что французы никогда не забудут, сколько они должны Великобритании.

В США по этому поводу заявили, что теперь у Великобритании нет друга надежнее, чем они.

The countdown is on! The UK officially leaves the EU at 11pm tonight. My message to the United Kingdom is a simple one: you have no greater friend, ally and partner than the United States. #BrexitDay pic.twitter.com/7uLH6ujYHk — Ambassador Johnson (@USAmbUK) January 31, 2020

Празднование по поводу Brexit

Вечером на площади перед Парламентом начали собираться граждане, которые поддерживали либо факт выхода страны из ЕС, либо высказывали уважение премьер-министру Борису Джонсону, либо воспринимали этот день, как национальный праздник.

Поскольку Биг Бен все еще на реставрации, британцы сделали его копию, которая звонила в момент выхода из ЕС.

Big Ben won’t be ringing tonight (it’s being renovated) so someone has brought along a “Little Ben” which is being dragged around Parliament Square #BrexitDay #parliamentsquare pic.twitter.com/lieoDKjoiJ — Helena Wilkinson (@BBCHelena) January 31, 2020

Флаг Великобритании, Юнион Джек, сняли с линии флагов государств-членов у здания Европейского Совета в Брюсселе.

Двум чиновникам потребовалось меньше минуты, чтобы снять флаг со входа в здание.

Union Flag being lowered in Brussels tonight pic.twitter.com/EZeHMo604P — Nick Eardley (@nickeardleybbc) January 31, 2020

После наступления Brexit в разных частях Великобритании начались празднования этого исторического события.

The moment Britain left the European Union, in Parliament Square pic.twitter.com/g2ykvpmVlK — Harriet Line (@HarriLine) January 31, 2020

Even the moment Brexit happened told us something here in Brussels. Outside the European Parliament, this is a rendition of Auld Lang Syne from those who regret Brexit and a boisterous countdown by those who don’t. All at the same time… pic.twitter.com/mdJoE2orPu — Ros Atkins (@BBCRosAtkins) January 31, 2020

The issue of Irish Unity has taken on a new dynamic because of #Brexit. The momentum of change is moving in that direction. We are entering into a decade of opportunity, one in which the freedom to choose our own future will be decided by the people of this island alone. pic.twitter.com/WZzxltulnZ — Michelle O’Neill (@moneillsf) January 31, 2020

На площади около Парламента присутствующие спели “Боже, храни королеву”. После этого политик Ричард Тис заявил:

“Верите или нет, но мы больше не члены Евросоюза”.