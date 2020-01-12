Об этом пишет издание Bloomberg.
После голосования по выходу из Евросоюза британская экономика стала на 3 % меньше, чем могла бы быть.
Великобритания наконец-то собирается покинуть Европейский союз в конце этого месяца после решительной победы Джонсона на выборах. Но неопределенность после референдума 2016 года взяла свое. Инвестиции в бизнес, в частности, сдерживались, а годовой экономический рост сократился вдвое с 2 % до 1 %.
Дэн Хэнсон, американский экономист Bloomberg Economics, оценивает общую стоимость Brexit к концу 2020 года в 200 миллиардов фунтов.
- Ранее премьер Великобритании пообещал ускорить утверждение парламентом соглашения о выходе из Европейского союза (Brexit) и начать вкладывать деньги в здравоохранение, образование и полицейскую деятельность.
- Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагал учредить новое министерство, которое будет заниматься вопросами иммиграции и охраной границ королевства.
- Ранее сообщалось, что Палата общин Великобритании 9 января закончит рассмотрение законопроекта о выходе страны из состава Европейского союза (Brexit).