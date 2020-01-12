Экономические затраты на Brexit уже достигли 130 миллиардов фунтов (170 миллиардов долларов), а к концу этого года добавится еще 70 миллиардов фунтов.

Об этом пишет издание Bloomberg.

После голосования по выходу из Евросоюза британская экономика стала на 3 % меньше, чем могла бы быть.

Великобритания наконец-то собирается покинуть Европейский союз в конце этого месяца после решительной победы Джонсона на выборах. Но неопределенность после референдума 2016 года взяла свое. Инвестиции в бизнес, в частности, сдерживались, а годовой экономический рост сократился вдвое с 2 % до 1 %.

Дэн Хэнсон, американский экономист Bloomberg Economics, оценивает общую стоимость Brexit к концу 2020 года в 200 миллиардов фунтов.