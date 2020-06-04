В Украине появятся новые воинские звания: соответствующий законопроект сегодня поддержала во втором чтении Верховная Рада.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2247 проголосовал 291 нардеп.

Документом вносятся изменения в закон Украины “О воинской обязанности и военной службе”: устанавливаются новые названия воинских званий высшего офицерского состава “в соответствии с воинскими званиями, принятыми в ведущих странах-членах НАТО”. Также изменения вносятся в статуты Вооруженных сил Украины.

Согласно законопроекту, меняются названия генеральских званий. В данный момент существует следующая система генеральских званий: генерал-майор; генерал-лейтенант; генерал-полковник; генерал армии Украины.

С вступлением принятого сегодня закона в силу не будет званий “генерал армии Украины” и “генерал-полковник”.

Система генеральских званий будет выглядеть так: бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал (вместо генерала армии Украины).

На флоте до сих пор действовала следующая система званий высшего офицерского состава: контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал.

Теперь же количество званий увеличится с трех до четырех (появится звание коммодора): коммодор, контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал.

Воинские звания “генерал армии Украины”, “генерал-майор”, “контр-адмирал”, “генерал-лейтенант”, “вице-адмирал”, “генерал-полковник”, “адмирал”, присвоенные до вступления в силу принятого сегодня документа, сохранятся за военнослужащими и лицами, уволенными с военной службы в запас или в отставку.

(Слева – старая система званий, справа – новая)