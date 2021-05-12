У Великій Британії 11 травня відбулася церемонія нагородження престижною музичною премією Brit Awards 2021. Однією із яскравих частин заходу було дефіле знаменитостей "червоною доріжкою".

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Церемонія нагородження відбулася на концертному майданчику O2 Arena в Лондоні.

Вручення нагород проходило в присутності близько 4000 глядачів (серед яких були медпрацівники), без дотримання соціальної дистанції. Від глядачів також не вимагали перебувати в захисних масках, однак перед шоу вони повинні були отримати негативний тест на коронавірус.

Церемонія стала частиною пілотної програми британського уряду з безпечного відновлення подібних масових заходів. Влада, зокрема, аналізує, як можуть проходити концерти живої музики після блокування через епідемію COVID-19.

Багато зірок скористалися цією можливістю, щоб продемонструвати стильні, яскраві, а інколи епатажні образи на “червоній доріжці” після тривалої перерви.

Британський співак Гаррі Стайлс, котрий отримав нагороду за найкращий сингл, з’явився на “червоній доріжці” в костюмі від Gucci. Образ він доповнив замшевими туфлями та шкіряною сумкою. Фото: twitter.com/BRITs

Тріумфатором вечора стала британська співачка Дуа Ліпа, котра отримала нагороди в номінаціях “Найкраща сольна виконавиця” та “Альбом року”. На “червоній доріжці” вона з’явилася у вбранні від Vivienne Westwood. Фото: twitter.com/DUALIPA

Японська і британська співачка Ріна Саваяма з’явилася у розкішній сукні від Balmain Couture. Фото: twitter.com/rinasawayama

Британський гурт “Little Mix”, що переміг у номінації “Найкращий гурт Британії”. Дві із трьох його учасниць вагітні. Фото: twitter.com/MastercardUK

Фото: twitter.com/BRITs

Американський актор і співак Біллі Портер. Фото: John Marshall/Handout via REUTERS

Американський рок-гурт Haim, до складу якого входять троє сестер – Есті, Даніель і Алана. Haim переміг у номінації “Найкращий міжнародний гурт”. Фото: John Marshall/Handout via REUTERS

Британська співачка Гріфф (Griff), котра отримала звання “Rising Star” (“Зірка, що сходить”), у футуристичному вбранні від Susan Fang. Фото: twitter.com/MastercardUK

Фото: marieclaire.com

Американська акторка і співачка Олівія Родріго в Dior. Фото: twitter.com/BRITs

Британський співак і композитор Бой Джордж. Фото: John Marshall/Handout via REUTERS

Британсько-шведська співачка і автор пісень Mabel у вбранні від Tony Ward. Фото: John Marshall/Handout via REUTERS

Фото: marieclaire.com

Британський співак, актор, автор пісень Оллі Александер у Gucci. Фото: John Marshall/Handout via REUTERS

Британська фолк- і соул-співачка Ліанн Ла Хавас у вбранні від Schiaparelli. Фото: John Marshall/Handout via REUTERS

Фото: marieclaire.com

Ведучий церемонії, комік Джек Вайтхолл. Фото: John Marshall/Handout via REUTERS

Британська співачка Celeste у вбранні від Ashley Williams. Фото: twitter.com/MastercardUK

Британська теле- і радіоведуча Майя Джама у вбранні від бренду Area. Фото: marieclaire.com

Британська співачка Raye. Фото: John Marshall/Handout via REUTERS

Британський хіп-хоп дует Young T & Bugsey. Фото: John Marshall/Handout via REUTERS

Співачка і автор пісень Арло Паркс (перемогла в номінації “Найкращий новий артист”). Фото: John Marshall/Handout via REUTERS

Фото: Jmenternational / JMEnternational for BRIT Awards/Getty Images

Американська співачка Тейлор Свіфт у вбранні від Miu Miu. Виконавиця була відзначена нагородою “Всесвітня ікона”. Фото: marieclaire.com

Фото: Jmenternational / JMEnternational for BRIT Awards/Getty Images

Британський співак і композитор MNEK (Узо Еменіке). Фото: Jmenternational / JMEnternational for BRIT Awards/Getty Images