Об этом сообщает британский Интернет-журнал indy100.

Продюссер и DJ из Лондона Алекс Уоррен нашел неординарный способ заработать средства для помощи работникам Национальной службы здоровья (NHS) Великобритании. Он запустил благотворительную акцию “Nudes for Heroes” (“Обнаженные фото для героев”).

В рамках этой акции он с помощью специально созданного сайта собирает у незнакомцев их обнаженные фотографии, которые потом будет выкладывать на сервисе OnlyFans.

Фотографии на этом ресурсе доступны бесплатно для работников медицины и по подписке за 9,99 фунтов стерлингов (около 334 гривен) в месяц для всех остальных. Средства, заработанные за счет продажи подписок, будет перечислены NHS.

На сайте акции сообщается, что в проекте смогут принять участие люди всех возрастных групп (старше 18 лет, разумеется), любой расы, телосложения и пола.

Для этой благотворительной акции иллюстратор Sir Scruub подготовил серию забавных изображений, которые демонстрируют ее суть.

Стоит отметить, что всем, кто хочет пожертвовать свои обнаженные фото для этой кампании, необходимо подписать форму с отказом от прав на пожертвованные изображения и оплаты за них. В ней говорится:

“Я даю Nudes for Heroes бесплатные и неисключительные права на распространение моих фотографий на их аккаунте OnlyFans. Я также подтверждаю, что я не претендую на авторские права на фотографии, и я не получу никакой оплаты за них”.

Также в форме указано, что в случае, если автор снимков передумает, он может попросить Nudes for Heroes удалить фотографии.

Акция была официально запущена 22 апреля и на данный момент находится на этапе сбора фотографий. Список благотворителей, пожертвовавших деньги проекту, будет опубликован в специальном разделе на сайте акции.

Happy to announce the launch of @NudesforH https://t.co/mebDDCIkU8

— Kiwi (Alex Warren) (@kiwi_ldn) April 22, 2020