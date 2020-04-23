Об этом сообщает британский Интернет-журнал indy100. 

Продюссер и DJ из Лондона Алекс Уоррен нашел неординарный способ заработать средства для помощи работникам Национальной службы здоровья (NHS) Великобритании. Он запустил  благотворительную акцию “Nudes for Heroes” (“Обнаженные фото для героев”).

В рамках этой акции он с помощью специально созданного сайта собирает у незнакомцев их обнаженные фотографии, которые потом будет выкладывать на сервисе OnlyFans.

Фотографии на этом ресурсе доступны бесплатно для работников медицины и по подписке за 9,99 фунтов стерлингов (около 334 гривен) в месяц для всех остальных. Средства, заработанные за счет продажи подписок, будет перечислены NHS.

На сайте акции сообщается, что в проекте смогут принять участие люди всех возрастных групп (старше 18 лет, разумеется), любой расы, телосложения и пола.

“Мы ищем широкий диапазон ню — артистичные обнаженные фото, которые могут быть классными, артистичными, легкомысленными или какими-нибудь еще, которые сделают день наших передовых работников [медицины] немного ярче”, — объяснил Уоррен.

Для этой благотворительной акции иллюстратор Sir Scruub подготовил серию забавных изображений, которые демонстрируют ее суть.

Изображения : nudesforheroes.co.uk 

Стоит отметить, что всем, кто хочет пожертвовать свои обнаженные фото для этой кампании, необходимо подписать форму с отказом от прав на пожертвованные изображения и оплаты за них. В ней говорится:

“Я даю Nudes for Heroes бесплатные и неисключительные права на распространение моих фотографий на их аккаунте OnlyFans. Я также подтверждаю, что я не претендую на авторские права на фотографии, и я не получу никакой оплаты за них”.

Также в форме указано, что в случае, если автор снимков передумает, он может попросить Nudes for Heroes удалить фотографии.

Акция была официально запущена 22 апреля и на данный момент находится на этапе сбора фотографий. Список благотворителей, пожертвовавших деньги проекту, будет опубликован в специальном разделе на сайте акции.

 

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