Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Рори Стил создал устройство с двумя джойстиками и мигающими кнопками, которое подключено к консоли Microsoft Xbox.

Он рассказал, что сделал геймпад для своей 9-летней дочери, используя геймпад Нинтендо и несколько компонентов с eBay. Устройство обошлось ему в 110 фунтов стерлингов.

Мужчина признался, что создал устройство всего за несколько выходных.

У Авы, дочери Рори, есть наследственная спастическая параплегия, которая влияет на ее речь и движения. Созданное устройство состоит из двух джойстиков и мигающих кнопок в стиле аркадных игр, а подключено оно к приставке Xbox.

That’s enough for tonight. Some serious soldering and wire management tomorrow morning for some game testing in the afternoon. My daughter is desperate to try but we’ve kept it a secret from her brother who’s been itching to play #ZeldaBreathoftheWild. @Nintendo @Microsoft pic.twitter.com/bgIC9h9aH3

— Rory Steel (@JerseyITGuy) 18 січня 2020 р.