Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Рори Стил создал устройство с двумя джойстиками и мигающими кнопками, которое подключено к консоли Microsoft Xbox.

Он рассказал, что сделал геймпад для своей 9-летней дочери, используя геймпад Нинтендо и несколько компонентов с eBay. Устройство обошлось ему в 110 фунтов стерлингов.

Мужчина признался, что создал устройство всего за несколько выходных.

У Авы, дочери Рори, есть наследственная спастическая параплегия, которая влияет на ее речь и движения. Созданное устройство состоит из двух джойстиков и мигающих кнопок в стиле аркадных игр, а подключено оно к приставке Xbox.

Отец отметил, что дочь очень рада такому изобретению.

Размер геймпада больше тех, которые изготавливают для массовой продажи.

Стил добавил, что планирует усовершенствовать устройство, а также выложить в интернет инструкцию, как его собрать.