Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Рори Стил создал устройство с двумя джойстиками и мигающими кнопками, которое подключено к консоли Microsoft Xbox.
Он рассказал, что сделал геймпад для своей 9-летней дочери, используя геймпад Нинтендо и несколько компонентов с eBay. Устройство обошлось ему в 110 фунтов стерлингов.
Мужчина признался, что создал устройство всего за несколько выходных.
У Авы, дочери Рори, есть наследственная спастическая параплегия, которая влияет на ее речь и движения. Созданное устройство состоит из двух джойстиков и мигающих кнопок в стиле аркадных игр, а подключено оно к приставке Xbox.
That’s enough for tonight. Some serious soldering and wire management tomorrow morning for some game testing in the afternoon. My daughter is desperate to try but we’ve kept it a secret from her brother who’s been itching to play #ZeldaBreathoftheWild. @Nintendo @Microsoft pic.twitter.com/bgIC9h9aH3
— Rory Steel (@JerseyITGuy) 18 січня 2020 р.
Отец отметил, что дочь очень рада такому изобретению.
Finished! Ava gives my homemade #accessibility controller V1.0 the thumbs up. She can play @Nintendo #BreathoftheWild on her #switch like her friends now. All thanks to @Microsoft 🙌 #adaptiveController #XAC @brycej @ArranDyslexia @shanselman pic.twitter.com/dOhGnUFZa0
— Rory Steel (@JerseyITGuy) 19 січня 2020 р.
Размер геймпада больше тех, которые изготавливают для массовой продажи.
Стил добавил, что планирует усовершенствовать устройство, а также выложить в интернет инструкцию, как его собрать.
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