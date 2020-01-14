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Британия, Германия и Франция запустили разрешение спора по ядерной сделке с Ираном

Британия, Германия и Франция запустили механизм разрешения спора по иранской ядерной программе.

Вторник, 14 января 2020, 15:43

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Великобритании.

“Учитывая действия Ирана, у нас не остается другого выбора, кроме как официально выразить нашу обеспокоенность тем, что Иран не выполняет своих обязательств в рамках СВПД, и передать этот вопрос в Совместную комиссию в рамках Механизма разрешения споров в соответствии со статьей 36 СВПД”, – сказано в заявлении.

При этом министры Британии, Франции и Германии сказали, что упорно трудились для возвращения Ирана к выполнению соглашения. Также они выдвинули дипломатические инициативы, направленные на деэскалацию напряжений между США и Ираном.

“E3 (Британия, Франция, Германия – Ред.) остается полностью преданными этим дипломатическим усилиям и намерены восстановить их, как только позволят условия. Однако в то же время Иран продолжал нарушать ключевые ограничения, изложенные в СВПД. ​​Действия Ирана несовместимы с положениями ядерной сделки и имеют все более серьезные и необратимые последствия с точки зрения распространения”, – сказано в заявлении.

Напомним, в ночь на 8 января вскоре  после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

9 января стало известно, что по информации американская разведки авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

В тот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет “Международных авиалиний Украины”, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой “земля-воздух”.

  • 11 сентября около семи утра министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф у себя в Twitter заявил, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала “человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США”.
  • После этого президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани официально подтвердил, что самолет МАУ был сбит в небе над Тегераном.
Теги: Франция, ядерная сделка, Великобритания, Иран, США

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