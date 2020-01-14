Британия, Германия и Франция запустили разрешение спора по ядерной сделке с Ираном

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Великобритании.

“Учитывая действия Ирана, у нас не остается другого выбора, кроме как официально выразить нашу обеспокоенность тем, что Иран не выполняет своих обязательств в рамках СВПД, и передать этот вопрос в Совместную комиссию в рамках Механизма разрешения споров в соответствии со статьей 36 СВПД”, – сказано в заявлении.

При этом министры Британии, Франции и Германии сказали, что упорно трудились для возвращения Ирана к выполнению соглашения. Также они выдвинули дипломатические инициативы, направленные на деэскалацию напряжений между США и Ираном.

“E3 (Британия, Франция, Германия – Ред.) остается полностью преданными этим дипломатическим усилиям и намерены восстановить их, как только позволят условия. Однако в то же время Иран продолжал нарушать ключевые ограничения, изложенные в СВПД. ​​Действия Ирана несовместимы с положениями ядерной сделки и имеют все более серьезные и необратимые последствия с точки зрения распространения”, – сказано в заявлении.