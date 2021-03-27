Сообщения опубликовали в Twitter.

В Министерстве иностранных дел Британии отметили, что Навальному должны предоставить доступ к медицинской помощи.

“Жизненно важно, чтобы у него был доступ к медицинской помощи. Мы продолжаем призывать российские власти к его немедленному и безоговорочному освобождению и к проведению полного расследования по факту его отравления”, – отметили в МИД.

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс в Twitter призвал Россию немедленно освободить Навального.

“Мы видели тревожные сообщения об ухудшении состояния Алексея Навального в тюрьме. Мы настоятельно просим предоставить адвокатам доступ к нему и оказать ему медицинскую помощь”, – написал Прайс.

О том, что Навальному стало хуже сообщили его адвокаты, которым удалось посетить оппозиционера 25 марта в колонии города Покров. Адвокат Ольга Михайлова рассказала, что у Навального отнимается правая нога. Медицинская помощь для него – это какая-то мазь и “Ибупрофен”. Адвокат пыталась передать Навальному записку, в котором были расписаны упражнения, которые могли бы помочь снять боль, но ей не разрешили.

  • Ранее Евросоюз ввел санкции против высокопоставленных российских государственных чиновников за заключение оппозиционного политика Алексея Навального. Под санкции попали четыре человека: генеральный прокурор России Игорь Краснов; глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин; начальник Росгвардии Виктор Золотов; директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.
  • Алексея Навального задержали в аэропорту “Шереметьево” 17 января по прибытии самолетом из Германии, где оппозиционер проходил лечение после отравления нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”.
  • 2 февраля суд в Москве приговорил оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима по делу Ив Роше. О том, за что посадили Навального – в материале #Букв. Впоследствии Навального доставили в исправительную колонию в городе Покров во Владимирской области РФ, где он будет отбывать приговор. Его поместили на карантин.
  • Задержание и судебный процесс над Алексеем Навальным спровоцировал массовые акции протеста по всей России. Например, 23 января на акциях в поддержку оппозиционного политика были задержаны более трех тысяч человек. 31 января в Москве на акции протеста задержали жену Навального – Юлию. Всего в 82-х городах задержали 3013 человек.