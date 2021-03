Сообщения опубликовали в Twitter.

В Министерстве иностранных дел Британии отметили, что Навальному должны предоставить доступ к медицинской помощи.

“Жизненно важно, чтобы у него был доступ к медицинской помощи. Мы продолжаем призывать российские власти к его немедленному и безоговорочному освобождению и к проведению полного расследования по факту его отравления”, – отметили в МИД.

The UK is deeply concerned by reports of @navalny's deteriorating health. It is vital he has access to medical care. We continue to urge the Russian authorities for his immediate & unconditional release & for a full investigation into his poisoning.

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) March 27, 2021