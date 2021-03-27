Представители Великобритании и США отреагировали на информацию о том, что состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас в колонии, ухудшается.

Сообщения опубликовали в Twitter.

В Министерстве иностранных дел Британии отметили, что Навальному должны предоставить доступ к медицинской помощи.

“Жизненно важно, чтобы у него был доступ к медицинской помощи. Мы продолжаем призывать российские власти к его немедленному и безоговорочному освобождению и к проведению полного расследования по факту его отравления”, – отметили в МИД.

The UK is deeply concerned by reports of @navalny's deteriorating health. It is vital he has access to medical care. We continue to urge the Russian authorities for his immediate & unconditional release & for a full investigation into his poisoning. — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) March 27, 2021

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс в Twitter призвал Россию немедленно освободить Навального.

“Мы видели тревожные сообщения об ухудшении состояния Алексея Навального в тюрьме. Мы настоятельно просим предоставить адвокатам доступ к нему и оказать ему медицинскую помощь”, – написал Прайс.

We have seen the disturbing reports about Aleksey Navalny's worsening health in prison. We urge continued access for his lawyers and that he receive medical care. We reiterate our call for Russia to immediately and unconditionally release Mr. Navalny. — Ned Price (@StateDeptSpox) March 26, 2021

О том, что Навальному стало хуже сообщили его адвокаты, которым удалось посетить оппозиционера 25 марта в колонии города Покров. Адвокат Ольга Михайлова рассказала, что у Навального отнимается правая нога. Медицинская помощь для него – это какая-то мазь и “Ибупрофен”. Адвокат пыталась передать Навальному записку, в котором были расписаны упражнения, которые могли бы помочь снять боль, но ей не разрешили.

Ранее Евросоюз ввел санкции против высокопоставленных российских государственных чиновников за заключение оппозиционного политика Алексея Навального. Под санкции попали четыре человека: генеральный прокурор России Игорь Краснов; глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин; начальник Росгвардии Виктор Золотов; директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.