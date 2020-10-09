Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после подписания документа президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
В соглашении подтверждается поддержка Великобританией евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины.
Отдельный акцент делается на углублении военного и военно-технического сотрудничества. А также закрепляется настроенность сторон улучшать сотрудничество в миграционной сфере, в частности в дальнейшем работать над облегчением визовых условий.
“Британская сторона будет оставаться надежным партнером Украины в противодействии российской агрессии и восстановлении суверенитета и территориальной целостности нашего государства в рамках признанных границ мировым сообществом. Две страны будут координировать санкционную политику и продвижение инициатив в международных организациях”, – отметили в МИД.
- Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.