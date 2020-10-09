Украина и Великобритания договорились о сотрудничестве с целью упрощения визового режима для украинцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после подписания документа президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

В соглашении подтверждается поддержка Великобританией евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины.

Отдельный акцент делается на углублении военного и военно-технического сотрудничества. А также закрепляется настроенность сторон улучшать сотрудничество в миграционной сфере, в частности в дальнейшем работать над облегчением визовых условий.

“Британская сторона будет оставаться надежным партнером Украины в противодействии российской агрессии и восстановлении суверенитета и территориальной целостности нашего государства в рамках признанных границ мировым сообществом. Две страны будут координировать санкционную политику и продвижение инициатив в международных организациях”, – отметили в МИД.