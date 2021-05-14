Британські чиновники не реагують на скарги від європейських громадян, які прилетіли до країни, аби відвідати родичів чи з туристичною ціллю, але їх не впустили, протримавши без їжі та інформації понад 24 години.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

За їх даними, британська прикордонна служба отримала негласний наказ – не пускати в країну європейських громадян, які, можливо, приїхали на роботу. Наказ виконується, хоча часто здогадки прикордонників безпідставні та не підтверджуються.

“Найменшої підозри, що хтось може приїхати до Великої Британії на роботу, достатньо, аби людину закрили в центрі для нелегальних мігрантів навіть на тиждень. Потім їх відправляють туди, звідки вони прибули й нічого не пояснюють”, – зазначили у виданні.

Скарги європейських відвідувачів, які постраждали внаслідок таких дій прикордонників, або залишилися без відповіді, або їх просто проігнорували як місцеві депутати, так і МВС.

Європейські політики вкрай незадоволені такою практикою і, тим паче тим, що їх британські колеги вказують на якість вигадані правила перетину кордону.

Вісім євродепутатів вже зверталися з окремим листом до Єврокомісії, нарікаючи на те, що британське МВС діє “всупереч духу” угоди про Brexit.

“Рішення відправити громадян ЄС до центрів утримання під вартою іммігрантів є вкрай непропорційним і порушує дух доброї співпраці, якого ми очікували”, – сказав Дасіон Чіолош, президент групи депутатів Європарламенту Renew Europe.

В МВС Британії (Home Office) прокоментували, що правила “зрозумілі та доступні онлайн” і що відомству потрібні докази права особи на проживання і роботу в країні. Проте у самих правилах вказано, що відвідувати зустрічі, конференції, семінари, співбесіди чи ділові переговори можна і без робочої візи.

В п’ятницю представник Ради щодо партнерства Британії та ЄС Марош Шефрович сказав, що питання треба вирішувати жорстко та чітко.

Європейські політики зауважили, що їх громадян не просять повернутися, бо їм заборонено в’їзд. Їх відвозять в центри для нелегальних мігрантів, не пояснюючи жодних дій та не називаючи причин затримання. Громадяни ЄС думають, що їх за щось затримали та везуть до в’язниці.