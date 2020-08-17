После актов насилия, произошедших после президентских выборов в Беларуси, Великобритания не признает результатов этих выборов.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, оно опубликовано на сайте МИД Великобритании.

“Мир с ужасом наблюдал за насилием, к которому прибегли белорусские власти для подавления мирных протестов, которые произошли после фальсифицированных президентских выборов. Великобритания не соглашается с результатами”, – говорится в заявлении.

Рааб предлагает провести через ОБСЕ независимое расследование недостатков, которые сделали выборы несправедливыми, и причин репрессий, произошедших за ними.

“Великобритания будет работать с международными партнерами, чтобы наказать виновных и привлечь к ответственности белорусские власти”, – сказал министр иностранных дел.