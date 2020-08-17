Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, оно опубликовано на сайте МИД Великобритании.
“Мир с ужасом наблюдал за насилием, к которому прибегли белорусские власти для подавления мирных протестов, которые произошли после фальсифицированных президентских выборов. Великобритания не соглашается с результатами”, – говорится в заявлении.
Рааб предлагает провести через ОБСЕ независимое расследование недостатков, которые сделали выборы несправедливыми, и причин репрессий, произошедших за ними.
“Великобритания будет работать с международными партнерами, чтобы наказать виновных и привлечь к ответственности белорусские власти”, – сказал министр иностранных дел.
- Ранее сообщалось, что действующий президент Беларуси Одександр Лукашенко прибыл на Минский завод колесных тягачей и заявил, что повторных выборов не будет.
- В Беларуси объявили общенациональную забастовку. Участники акций требуют провести честные выборы и прекратить милицейское насилие.