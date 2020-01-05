Великобритания обеспечит своим кораблям военное сопровождение в Ормузском заливе из-за напряжения обстановки в регионе.

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

Уточняется, что соответствующее заявление было сделано министром обороны Британии Беном Воллесом после гибели иранского генерала Касема Солеймани.

“Правительство прибегнет ко всем необходимым шагам, чтобы защитить наши корабли и граждан в это время”, – сказал он.

При этом Воллес добавил, что уже говорил с министром обороны Соединенных Штатов Америки и призвал стороны проявить терпимость.

В то же время министр поддержал решение Вашингтона нанести удар по главе иранских сил “Кудс”, внесенных в Штатах в перечень террористических операций.

“В соответствии с международным правом, Соединенные Штаты имеют право защищаться от тех, кто представляют непосредственную угрозу их гражданам”, – заявил Воллес.

Премьер-министр Объединенного Королевства Борис Джонсон пока не комментировал убийство Солеймани.