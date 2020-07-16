Великобритания обвинила Россию в попытке вмешаться в британские выборы в 2019 году.

Об этом сообщает The Guardian.

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб заявил, что Россия незаконно приобретала конфиденциальные документы, которые касаются планируемого соглашения о свободной торговле между Британией и США, а после этого публиковала их в соцсетях.

“На основе всестороннего анализа правительство пришло к выводу, что почти наверняка российские актеры стремились вмешаться во всеобщие выборы 2019 года посредством онлайн-распространения незаконно приобретенных и просочившихся правительственных документов”, – заявил он.

По словам министра, “чувствительные правительственные документы”, которые относятся к британско-американскому соглашению о свободной торговле, были приобретены Россией незаконно.

При этом Рааб отметил, что свидетельства широкомасштабной российской кампании против выборов отсутствуют. Он также добавил, что по фактам, которые имеются, возбуждено уголовное дело.

“Правительство оставляет за собой право принимать соответствующие меры в будущем”, – сказал он.