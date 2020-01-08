Об этом сообщает национальное агентство “Укринформ”.

Уточняется, что с соответствующим заявлением выступил секретарь по иностранным делам Королевства Доминик Рааб

“Мы осуждаем эти атаки на военные базы, где находятся силы коалиции, включая британские”, – сказал он.

При этом Рааб также акцентировал на том, что Великобритания призывает Иран больше не повторять такие опасные и бессмысленные удары, а пойти по пути деэскалации напряжения.

“Война на Ближнем Востоке будет только в интересах “ИГИЛ” и других террористических групп”, – подчеркнул он.

Напомним, что военные Ирана в ночь на 8 января на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов.

В Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.