Об этом сообщает национальное агентство “Укринформ”.
Уточняется, что с соответствующим заявлением выступил секретарь по иностранным делам Королевства Доминик Рааб
“Мы осуждаем эти атаки на военные базы, где находятся силы коалиции, включая британские”, – сказал он.
При этом Рааб также акцентировал на том, что Великобритания призывает Иран больше не повторять такие опасные и бессмысленные удары, а пойти по пути деэскалации напряжения.
“Война на Ближнем Востоке будет только в интересах “ИГИЛ” и других террористических групп”, – подчеркнул он.
Напомним, что военные Ирана в ночь на 8 января на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов.
В Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
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