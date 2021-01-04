Об этом сообщает агентство Reuters.
В шести больницах Англии будут введены первые из примерно 530 000 доз. В ближайшие дни программа будет распространена на сотни других британских больниц.
Чиновники надеются, что в течение нескольких месяцев больницы смогут получить десятки миллионов доз этой вакцины.
“Это поворотный момент в нашей борьбе с этим ужасным вирусом, и я надеюсь, что он вселит новую надежду в на всех, что конец этой пандемии близок”, – сказал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в заявлении.
В Великобритании уже прививают вакциной производства Pfizer и BioNTech, которая должна храниться при очень низких температурах.
Вакцина Oxford/AstraZeneca дешевле и может храниться в обычном холодильнике, что упрощает ее транспортировку и использование. В воскресенье Индия одобрила эту вакцину для использования в экстренных случаях.
- Великобритания разрешит в редких случаях делать прививки разными вакцинами от COVID-19, несмотря на отсутствие доказательств степени иммунитета, обеспечиваемого смешиванием доз.
- Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета одобрена для использования в Великобритании.
- Также британская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила о повышении эффективности своей вакцины против коронавируса, которая была разработана совместно с Оксфордским университетом.