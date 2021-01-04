Великобритания стала первой страной, которая с понедельника начинает использовать вакцину против COVID-19, разработанную AstraZeneca и Оксфордским университетом. Эта вакцина менее требовательна к температурным режимам транспортировки.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В шести больницах Англии будут введены первые из примерно 530 000 доз. В ближайшие дни программа будет распространена на сотни других британских больниц.

Чиновники надеются, что в течение нескольких месяцев больницы смогут получить десятки миллионов доз этой вакцины.

“Это поворотный момент в нашей борьбе с этим ужасным вирусом, и я надеюсь, что он вселит новую надежду в на всех, что конец этой пандемии близок”, – сказал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в заявлении.

В Великобритании уже прививают вакциной производства Pfizer и BioNTech, которая должна храниться при очень низких температурах.

Вакцина Oxford/AstraZeneca дешевле и может храниться в обычном холодильнике, что упрощает ее транспортировку и использование. В воскресенье Индия одобрила эту вакцину для использования в экстренных случаях.