Об этом сообщает телеканал ABC News.

Прививать вакцинами Pfizer/BioNTech начали жителей Англии, Уэльса и Шотландии. Северная Ирландия ранее заявила, что также начнет вакцинацию на этой неделе, но не уточнила, в какой день.

Вакцина Pfizer/BioNTech является двухфазной – реципиенту вводят две дозы с интервалом в три недели.

Саффрон Кордери, заместитель генерального директора NHS Providers, сообщила, что 50 больниц по всей Англии уже получили вакцины. Всего в Великобританию уже поступило около 4 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech.

Правительство заказало на данный момент 40 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech, чего достаточно для вакцинации 20 миллионов человек, или трети населения Великобритании. В Великобритании зарегистрировано больше смертей от Covid-19, чем где-либо еще в Европе.

Сообщается, что более чем у одного из 10 реципиентов могут возникнуть побочные явления, включая боль в месте инъекции, головную боль, боль в мышцах, озноб, боли в суставах и лихорадку.

Первые дозы вакцины прибыли в Великобританию в четверг вечером. Их доставили грузовиками через Евротоннель из Бельгии в хранилища в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии. Местонахождение хранилищ не сообщается.

После заявления правительства Великобритании о своем одобрении днем ​​ранее возникла путаница в отношении того, кто первым получит вакцину и как ее можно безопасно вводить, учитывая логистические ограничения.

Напомним, что вакцина Pfizer/BioNTech требует очень жестких условий хранения и транспортировки. Ее следует хранить при температуре -70 градусов по Цельсию.

После извлечения из морозильной камеры, вакцина может храниться в холодильнике и использоваться в течение 5 дней. После того, как флакон разбавлен для инъекций, его уже нельзя транспортировать, и его следует использовать в течение шести часов или выбросить.

Объединенный комитет Великобритании по вакцинации и иммунизации (JCVI) рекомендовал в первую очередь вакцинировать жителей домов престарелых и их персонал, а затем людей старше 80 лет, а также медицинских и медицинских работников.

Министерство здравоохранения Северной Ирландии в пятницу сообщило, что прибыли первые 25 000 доз.

Шотландия должна получить 65 000 доз вакцины Pfizer/BioNTech из первоначальной партии из 800 000 доз, сообщил госсекретарь Шотландии Алистер Джек.

Он добавил, что вооруженные силы участвовали в планировании и материально-техническом обеспечении программы вакцинации.