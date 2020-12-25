Об этом сообщает Reuters.

Только за последние сутки в Великобритании зафиксировали почти 40 тысяч новых случаев коронавируса. Мутировавший вариант COVID-19 может быть на 70 % более распространенным, чем исходный, поэтому он приводит к резкому увеличению числа случаев заболевания и госпитализаций.

“На этом фоне роста числа инфекций, увеличения госпитализаций и увеличения числа людей, умирающих от коронавируса, нам необходимо действовать. У нас просто не может быть того Рождества, к которому мы все стремимся”, – заявил на брифинге министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

С субботы для Лондона, юго-восточной Англии и Уэльса будут введены жесткие меры ограничений. Закроются магазины, кафе, парикмахерские и спортзалы.

Кроме того, планы ослабления ограничений на Рождество по всей стране отменили.