Об этом сообщает Reuters.
Только за последние сутки в Великобритании зафиксировали почти 40 тысяч новых случаев коронавируса. Мутировавший вариант COVID-19 может быть на 70 % более распространенным, чем исходный, поэтому он приводит к резкому увеличению числа случаев заболевания и госпитализаций.
“На этом фоне роста числа инфекций, увеличения госпитализаций и увеличения числа людей, умирающих от коронавируса, нам необходимо действовать. У нас просто не может быть того Рождества, к которому мы все стремимся”, – заявил на брифинге министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
С субботы для Лондона, юго-восточной Англии и Уэльса будут введены жесткие меры ограничений. Закроются магазины, кафе, парикмахерские и спортзалы.
Кроме того, планы ослабления ограничений на Рождество по всей стране отменили.
- Ранее стало известно, что ряд стран Европы вводят или рассматривают возможность введения ограничений на сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса COVID-19. Он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен. В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.
- Также правительства Польши, Чехии и Гонконге вслед за рядом европейских стран приняли решение приостановить авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там новый штамм коронавируса.