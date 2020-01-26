Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.
Монета темно-синего цвета имеет номинал в 50 пенсов. На ней белыми буквами на английском языке написан лозунг: “Мир, процветание и дружба со всеми странами”. Также на монете написана дата Brexit – 31 января 2020 год.
Министерство финансов страны обеспечило изготовление 3 млн таких монет. До конца года планируется выпустить еще 7 млн. Они будут доступны в банках, почтовых отделениях и магазинах уже в день выхода Великобритании из ЕС.
“Эта монета знаменует собой начало захватывающей новой главы в британской истории”, — написал член парламента Британии и канцлер казначейства Саджид Джавид в Twitter.
Также ведомство выпустит специальную сувенирную монету по случаю Brexit, которую уже согласились приобрести 13 тыс. человек.
- 22 января Палата лордов Великобритании утвердила законопроект о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза (Brexit).
- 23 января королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
- 24 января председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из состава Европейского союза (Brexit).