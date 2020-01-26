Министр финансов Великобритании Саджид Джавид представил изображение памятной монеты, которая была выпущена по случаю выхода страны из Европейского союза (Brexit) 31 января.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Монета темно-синего цвета имеет номинал в 50 пенсов. На ней белыми буквами на английском языке написан лозунг: “Мир, процветание и дружба со всеми странами”. Также на монете написана дата Brexit – 31 января 2020 год.

Министерство финансов страны обеспечило изготовление 3 млн таких монет. До конца года планируется выпустить еще 7 млн. Они будут доступны в банках, почтовых отделениях и магазинах уже в день выхода Великобритании из ЕС.

“Эта монета знаменует собой начало захватывающей новой главы в британской истории”, — написал член парламента Британии и канцлер казначейства Саджид Джавид в Twitter.

Также ведомство выпустит специальную сувенирную монету по случаю Brexit, которую уже согласились приобрести 13 тыс. человек.