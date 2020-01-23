Об этом сообщила пресс-служба национальной сети по борьбе с терроризмом в Соединенном Королевстве.
В ведомстве объяснили, что крайне правые группы имеют тенденцию незаконного присвоения национальных символов как части своей идентичности, и именно поэтому некоторые национальные флаги и символы появились в документе.
“У нас тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами, и мы не хотим их обижать. Мы встретились с представителями Министерства иностранных дел и по делам Содружества (FCO) и украинского посольства, обновили Руководство по знакам и символам и убрали украинский конституционный тризуб”, – подчеркнули в пресс-службе.
17 января сообщалось, что британская полиция включила в антитеррористическое пособие ряд ненасильственных организаций, в частности, по защите окружающей среды, например, Greenpeace, а также националистические группировки. Кроме того, в части с татуировкой можно увидеть украинский тризуб, подписанный “Украинский тризуб (националистический)”.
- Позже в посольстве Великобритании в Украине выразили сожаление о том, что официальный украинский государственный герб был внесен в полицейское антитеррористическое пособие.