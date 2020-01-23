Об этом сообщила пресс-служба национальной сети по борьбе с терроризмом в Соединенном Королевстве.

В ведомстве объяснили, что крайне правые группы имеют тенденцию незаконного присвоения национальных символов как части своей идентичности, и именно поэтому некоторые национальные флаги и символы появились в документе.

“У нас тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами, и мы не хотим их обижать. Мы встретились с представителями Министерства иностранных дел и по делам Содружества (FCO) и украинского посольства, обновили Руководство по знакам и символам и убрали украинский конституционный тризуб”, – подчеркнули в пресс-службе.

17 января сообщалось, что британская полиция включила в антитеррористическое пособие ряд ненасильственных организаций, в частности, по защите окружающей среды, например, Greenpeace, а также националистические группировки. Кроме того, в части с татуировкой можно увидеть украинский тризуб, подписанный “Украинский тризуб (националистический)”.