Сегодня британское правительство объявило о намерении обеспечить первой дозой вакцины против COVID-19 каждого взрослого до 31 июля. Это на месяц быстрее, чем было запланировано ранее.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Новый план также направлен ​​на то, чтобы все люди старше 50 лет или с сопутствующими заболеваниями получили прививку до 15 апреля, а не до 1 мая.

Великобритания использует две вакцины – от Pfizer и от AstraZeneca. Оба производителя имеют проблемы с поставками в Европу.

Однако министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что “у нас есть все необходимое” для ускорения кампании вакцинации.

В Великобритании от осложнений коронавируса умерло более 120 000 человек. Сейчас у Соединенного Королевства самый высокий показатель вакцинации в Европе. С момента начала кампании 8 декабря более 17,2 млн человек, почти треть взрослого населения страны, получили первую из двух доз вакцины.

Великобритания откладывает введение второй дозы вакцины до 12 недель после первой. Это делается для того, чтобы как можно быстрее обеспечить частичную защиту как можно большему числу своих граждан. Но такой подход подвергся критике в некоторых странах, в том числе со стороны Pfizer, которая утверждает, что у нее нет данных об эффективности такой длительной задержки введения второй дозы вакцины.