Великобритания вслед за Европейским Союзом ввела санкции против физических и юридических лиц, причастных к строительству моста в незаконно аннексированный Россией Крым.

Об этом сообщается на сайте министерства финансов страны.

Лондон ввел санкции против двух физических лиц и четырех компаний, причастных к возведению моста.

В санкционный список попали: Александр Ганов, генеральный директор железнодорожной компании “Гранд Сервис Экспресс”, что осуществляет перевозки в оккупированный Крым. В сообщении отмечается, что Ганов “поддерживает присоединение незаконно аннексированного Крымского полуострова к России”.

Также в перечень внесен Леонид Рыженькин, замдиректора по инфраструктурным проектам компании “Стройгазмонтаж”. В британском минфине уточнили, что Рыженькин с 2015 года руководил строительством моста через Керченский пролив (включая его железнодорожную часть).

Кроме того, под британские санкции попали: компания “Ленпромтранспроект” (участвовала в проектировании объекта), акционерное общество “Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск”, Федеральное государственное унитарное предприятие “Крымская железная дорога” (является оператором моста), и Крымская первая страховая компания.

Активы, принадлежащие этим лицам и структурам, в британской юрисдикции будут заморожены. Кроме того, предусмотрен отказ от “операций со средствами или активами, обеспечения к ним доступа” лицам, попавшим под санкции (без отсутствия лицензии Управления по осуществлению финансовых санкций).