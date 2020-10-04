Об этом сообщается на сайте министерства финансов страны.
Лондон ввел санкции против двух физических лиц и четырех компаний, причастных к возведению моста.
В санкционный список попали: Александр Ганов, генеральный директор железнодорожной компании “Гранд Сервис Экспресс”, что осуществляет перевозки в оккупированный Крым. В сообщении отмечается, что Ганов “поддерживает присоединение незаконно аннексированного Крымского полуострова к России”.
Также в перечень внесен Леонид Рыженькин, замдиректора по инфраструктурным проектам компании “Стройгазмонтаж”. В британском минфине уточнили, что Рыженькин с 2015 года руководил строительством моста через Керченский пролив (включая его железнодорожную часть).
Кроме того, под британские санкции попали: компания “Ленпромтранспроект” (участвовала в проектировании объекта), акционерное общество “Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск”, Федеральное государственное унитарное предприятие “Крымская железная дорога” (является оператором моста), и Крымская первая страховая компания.
Активы, принадлежащие этим лицам и структурам, в британской юрисдикции будут заморожены. Кроме того, предусмотрен отказ от “операций со средствами или активами, обеспечения к ним доступа” лицам, попавшим под санкции (без отсутствия лицензии Управления по осуществлению финансовых санкций).
- 1 октября сообщалось, что Европейский Союз расширил санкции против России из-за возведения моста через Керченский пролив в оккупированном Крыму. В список включили два физических лица и четыре компании.
- Ранее Совет Европейского Союза еще на год продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма.