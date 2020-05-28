Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Великобритании.

Тем, кто приедет в Британию, необходимо отправить онлайн-извещение о намерении посетить страну, а также согласиться на 14-дневную самоизоляцию. Когда человек приедет, то передаст пограничникам свои контактные данные, а также сообщит, где будет на изоляции на протяжении двух недель.

Если человек не заполнит специальную онлайн-форму до въезда на территорию Британии, то заплатит штраф в сумме около 121 доллара США. Также человеку, который не заполнит форму или откажется это делать – могут запретить въезд в страну, если он не гражданин или не резидент Великобритании.

Нарушение условий двухнедельной самоизоляции предусматривает штраф около 1225 долларов США.

Покинуть место самоизоляции можно только по нескольким причинам. К примеру, если необходима срочная медицинская помощь или поддержка социальных служб, необходимо купить лекарства или продукты, необходимо отправиться на похороны близкого человека. Также можно покинуть место изоляции, если там начался пожар или произошла другая чрезвычайная ситуация.

Не обязаны проходить самоизоляцию те, кто приезжают в Британию на работу, медики, транзитные пассажиры, а также некоторые другие категории граждан.

Также не обязаны заполнять онлайн-форму и придерживаться 14-дней изоляции граждане, которые приезжают в Британию из Ирландии, острова Мэн и Нормандских островов.

Такие меры помогут избежать повторной волны коронавирусной болезни на территории страны.

Как сообщает издание The Guardian, правительство Британии планирует пересматривать ограничительные меры каждые три недели. Рассматривается возможность заключения соглашений о “воздушных коридорах” со странами с лучшей эпидемиологической ситуацией (возможно, пассажирам из таких стран не придется проходить карантин).