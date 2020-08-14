Правительство Британии приняло решение с 15 августа обязать всех прибывающих из Франции проходить 14-дневный карантин, учитывая высокий уровень заражаемости в иностранном государстве.

Об этом заявил министр транспорта Британии Грант Шеппс, сообщает Reuters.

В Британии пояснили такое решение тем, что опасаются второй волны коронавируса и повторного локдауна, потому приняли решение об обязательном 14-дневном карантине для прибывающих из стран, где возросло количество случаев заражения коронавирусом.

Также правило коснулось прибывающих из Нидерландов, Мальты, Испании и Бельгии.

“Данные показывают, что нам нужно удалить Францию, Нидерланды, Монако, Мальту, острова Теркс и Кайкос и Арубу из нашего списка туристических коридоров, чтобы снизить уровень инфицирования”, – сказал Шеппс.

Изменения начнут действовать в субботу, 15 августа, в 4 утра. Если путешественник приедет в Британию позже указанного времени – он обязан пройти 14-дневную самоизоляцию.

Такое решение в британском правительстве огласили после того, как во Франции два дня подряд сообщали о более 2.5 тысячах случаев заражения коронавирусом.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон сказал по этому поводу, что его правительство будет безжалостным, когда дело дойдет до введения новых ограничений на въезд из-за опасности ввоза новых случаев вируса.

Для британских отдыхающих Франция – вторая по посещаемости страна после Испании.