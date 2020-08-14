Об этом заявил министр транспорта Британии Грант Шеппс, сообщает Reuters.
В Британии пояснили такое решение тем, что опасаются второй волны коронавируса и повторного локдауна, потому приняли решение об обязательном 14-дневном карантине для прибывающих из стран, где возросло количество случаев заражения коронавирусом.
Также правило коснулось прибывающих из Нидерландов, Мальты, Испании и Бельгии.
“Данные показывают, что нам нужно удалить Францию, Нидерланды, Монако, Мальту, острова Теркс и Кайкос и Арубу из нашего списка туристических коридоров, чтобы снизить уровень инфицирования”, – сказал Шеппс.
Изменения начнут действовать в субботу, 15 августа, в 4 утра. Если путешественник приедет в Британию позже указанного времени – он обязан пройти 14-дневную самоизоляцию.
Такое решение в британском правительстве огласили после того, как во Франции два дня подряд сообщали о более 2.5 тысячах случаев заражения коронавирусом.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон сказал по этому поводу, что его правительство будет безжалостным, когда дело дойдет до введения новых ограничений на въезд из-за опасности ввоза новых случаев вируса.
Для британских отдыхающих Франция – вторая по посещаемости страна после Испании.
- Ранее Хорватия продлила до 15 августа действие ограничений на въезд иностранцев, в частности украинцев. Граждане Украины и в дальнейшем будут въезжать в Хорватию с обязательной 14-дневной самоизоляцией или ПЦР-тестом на коронавирус.
- В конце июля Болгария упростила условия въезда для украинцев: с 31 июля по 31 августа не надо предъявлять подтверждение тестирования на коронавирус. А по прибытии — не надо проходить 14-дневный карантин.
- Власти Черногории внесли Украину в “зеленую зону”. Теперь украинские граждане могут попасть в страну без ограничений.