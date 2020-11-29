Об этом сообщается на сайте правительства страны.
Вакцина Moderna соответствует строгим стандартам безопасности и эффективности независимого регулирующего органа Британии по лекарственным средствам, Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA).
Это соглашение – часть стратегии правительства по разработке портфеля перспективных вакцин-кандидатов. В настоящее время правительство получило 357 миллионов доз вакцины от 7 различных разработчиков, что дает наилучшие шансы защиты от коронавируса уже в ближайшее время.
- Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в странах Евросоюза вакцинация от коронавируса COVID-19 может начаться уже до конца декабря 2020 года.