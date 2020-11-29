Правительство Великобритании подписало договор на поставку еще 2 миллионов доз вакцин компании Moderna, в результате чего общее количество доз для Великобритании достигло 7 миллионов.

Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Вакцина Moderna соответствует строгим стандартам безопасности и эффективности независимого регулирующего органа Британии по лекарственным средствам, Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA).

Это соглашение – часть стратегии правительства по разработке портфеля перспективных вакцин-кандидатов. В настоящее время правительство получило 357 миллионов доз вакцины от 7 различных разработчиков, что дает наилучшие шансы защиты от коронавируса уже в ближайшее время.