Британка Ангела Шлегель рассказала, как заражение коронавирусом спасло ее жизнь, ведь именно во время лечения от COVID-19 у нее обнаружили опасную сердечную патологию.

Об этом сообщает британская телерадикомпания BBC.

Шлегель госпитализировали на 11 день после появления симптомов заболевания COVID-19.

Находясь в реанимации в лондонской больнице, у женщины обнаружили сердечную патологию, которая, по словам медиков, могла быть опасной.

“Я была потрясена, когда мне сказали, что мое сердце работает не как следует”, – рассказала 36-летняя Шлегель.

22 марта женщину госпитализировали в больницу, где рентген показал жидкость вокруг легких и сердца.

Ее перевели в другую больницу, где диагностировали эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (EGPA) – заболевание, которое может поражать сердце, суставы, легкие и нервы.

Шлегель отметила, что уже два года ходила по врачам с астмой, но даже не подозревала, что имеет проблемы с сердцем.

“Если бы мне так и не диагностировали EGPA, я бы могла просто умереть. Из-за коронавируса мой организм и сердце подверглись сильному стрессу, и по словам врачей, это ускорило развитие моего EPGA. Это спасло мне жизнь в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной – коронавирус меня чуть не убил”, – рассказала Ангела Шлегель.