Об этом сообщает британская телерадикомпания BBC.
Шлегель госпитализировали на 11 день после появления симптомов заболевания COVID-19.
Находясь в реанимации в лондонской больнице, у женщины обнаружили сердечную патологию, которая, по словам медиков, могла быть опасной.
“Я была потрясена, когда мне сказали, что мое сердце работает не как следует”, – рассказала 36-летняя Шлегель.
22 марта женщину госпитализировали в больницу, где рентген показал жидкость вокруг легких и сердца.
Ее перевели в другую больницу, где диагностировали эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (EGPA) – заболевание, которое может поражать сердце, суставы, легкие и нервы.
Шлегель отметила, что уже два года ходила по врачам с астмой, но даже не подозревала, что имеет проблемы с сердцем.
“Если бы мне так и не диагностировали EGPA, я бы могла просто умереть. Из-за коронавируса мой организм и сердце подверглись сильному стрессу, и по словам врачей, это ускорило развитие моего EPGA. Это спасло мне жизнь в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной – коронавирус меня чуть не убил”, – рассказала Ангела Шлегель.
- 6 мая сообщалось, что в Италии за сутки вылечилось от коронавируса максимальное количество людей.