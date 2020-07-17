Британская принцесса Беатрис вышла замуж за своего возлюбленного – бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци.

Об этом информирует британское агентство ВВС со ссылкой на сообщение Букингемского дворца.

Тайная церемония бракосочетания состоялась утром 17 июля в часовне Всех Святых на территории королевской резиденции Роял-лодж в Виндзоре.

На церемонии присутствовали королева Великобритании Елизавета II со своим мужем Филиппом, герцогом Эдинбургским, и близкие члены семьи. В общей сложности было около 20 гостей.

Свадьба была проведена в соответствии со всеми государственными директивами и необходимыми мерами безопасности.

“Частная церемония бракосочетания принцессы Беатрис и мистера Эдоардо Мапелли Моцци состоялась в 11:00 утра в пятницу, 17 июля в Королевской часовне Всех Святых в Роял-лодж в Виндзоре. В небольшой церемонии приняли участие королева, герцог Эдинбургский и близкие родственники. Свадьба состоялась в соответствии со всеми правительственными указаниями”, – говорится в сообщении Букингемского дворца, которое опубликовало издание The Telegraph.

Изначально 31-летняя принцесса и 35-летний бизнесмен планировали пожениться 29 мая в Королевской часовне в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Но вспышка коронавируса изменила их планы.

Принцесса Беатрис – старшая дочь герцога Йоркского Эндрю (второго сына и третьего ребенка в семье королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского) и Сары Фергюсон. Она является девятой по порядку в линии наследования престола.

Об отношениях Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци стало известно осенью 2018 года. Их семьи знакомы много лет.

Пара обручилась во время поездки в Италию в сентябре прошлого года.

Эдоардо Мапелли Моцци принадлежит к итальянской аристократии и носит титул графа. У него есть маленький сын от предыдущих отношений с архитектором Дарой Хуанг.