Об этом пишет The Guardian.

Над препаратом также работали ученые англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Ожидается, что лекарство сможет обеспечить мгновенный иммунитет против вируса и защищать от COVID-19 от 6 до 12 месяцев.

В исследовании участвуют Больница Юниверсити Колледж (UCLH), несколько других британских больниц и сеть из 100 центров по всему миру. В этом месяце UCLH стал первым центром в мире, который набирал пациентов в рандомизированное контрольное исследование и давал им уколы или плацебо.

“На сегодняшний день мы сделали инъекцию 10 участникам – сотрудникам, студентам и другим людям, которые подверглись воздействию вируса дома, в медицинских учреждениях или в студенческих общежитиях”, – говорит доктор Кэтрин Хулихан, вирусолог из траста Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

Участники испытания получают его в виде двух доз. Он может быть доступен уже в марте или апреле, если он будет одобрен регулирующим органом по лекарственным средствам.