Специалисты из Кембриджского и Эксетерского университетов выяснили, что уровень тестостерона влияет на риск развития рака и сахарного диабета.

Об этом сообщается на портале MedicalXpress.

Исследователи обнаружили, что повышенный уровень полового гормона является не следствием болезни, а одной из ее причин. Так, у женщин высокий уровень тестостерона на 37% повышает риск развития сахарного диабета 2 типа и на 51% – синдрома поликистозных яичников.

В то же время, мужчин при высоком уровне тестостерона риск развития диабета 2 типа снижается на 14%. Кроме того, высокий уровень тестостерона увеличивает риск развития рака молочной железы и эндометрия у женщин и рака простаты у мужчин.

Чтобы получить эти результаты, исследователи изучили ДНК 425097 мужчин и женщин. Они выявили 2571 генетических вариантов, которые связаны с уровнем тестостерона в крови. После этого они проанализировали, чем болеют люди с генетически обусловленным повышенным уровнем этого гормона.

“Наши результаты дают уникальную информацию о влиянии тестостерона на развитие заболеваний. В частности, они подчеркивают важность рассмотрения мужчин и женщин отдельно в исследованиях, поскольку мы увидели противоположные результаты влияния тестостерона на диабет”, – рассказала ведущий автор Кэтрин Рут (Catherine Ruth).