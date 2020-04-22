Британский бегун "поднялся и спустился на Эверест", при этом поднимаясь и спускаясь по лестнице своего дома.

Об этом сообщает Trail Running Magazine.

Уточняется, что британец Мэтт Хирн 381 раз поднялся по пожарной лестнице своего дома без остановок, чтобы поддерживать себя в форме во время карантина.

Таким образом спортсмен преодолел дистанцию подъема и спуска на самую высокую точку планету – гору Эверест.

Уточняется, что для совершения 381 подъема по лестнице Мэтту понадобилось 28 часов.

Также сообщается, что за все это время бегун встретил на лестнице всего лишь восемь людей.

“Мои ноги чувствовали себя точно так же, как и после большого горного ультрамарафона. Это, наверное, одна из самых сложных вещей, которые я сделал”, – сказал спортсмен.

При этом целью бегуна также был сбор денег на благотворительность. В результате ему удалось собрать 4000 фунтов.