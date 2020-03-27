Британский певец и диджей Tom Misch опубликовал клип на песню Кyiv. Ролик был снят в украинской столице.

Ролик опубликован на Youtube-канале музыканта.

Сам музыкант назвал его “импровизированной пьесой” и рассказал, что видеоряд для ролика был снят в Киеве во время работы над клипом на песню Lift Off, который был обнародован им двумя неделями ранее.

“После записи Lift Off еще осталась пленка и мы решили просто поснимать и посмотреть, что получится… Так получилась [композиция] Кyiv, полностью импровизированная пьеса”, — отметил певец.

Ролик записан Tom Misch совместно с джазменом Yussef Dayes. Планируется, что песня Кyiv войдет в общий альбом артистов What Kinda Music. Релиз альбома запланирован на 24 апреля.

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