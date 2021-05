Про це йдеться в розслідуванні The Sunday Times.

В їх розслідуванні були показані кадри, на яких принц Майкл, двоюрідний брат королеви Єлизавети II, зустрічається з журналістами, які працюють під прикриттям. Під час зустрічі репортерам, які видавали себе за представників приватної компанії, повідомили, що принца можна найняти, щоб той замовив за клієнтів слово перед Кремлем.

У той же час сам Майкл Кентський відкидає звинувачення, а його офіційний представник заявив, що принц не зустрічався з Путіним з 2003 року. Але журналісти відзначають, що його друг і бізнес-партнер маркіз Редінг стверджував, що принц надає послуги “на конфіденційній основі” і зможе знайти підхід до оточення Путіна, щоб допустити компанію на російський ринок.

Почавши переговори, принц Майкл запевнив своїх контрагентів, що у нього давні зв’язки з Росією і він “може принести певну користь”, оскільки російський президент нагородив його орденом Дружби, “однією з найпрестижніших нагород Кремля”.

На сайті президента Росії дійсно є указ, який підтверджує цей факт – нагорода була вручена принцу в 2009 році, коли країною керував Дмитро Медведєв.

“Я ніколи раніше не мав справ з золотом, і ця ідея мене дуже радує”, – цитує видання слова принца.

За словами Редінга, принц міг би взяти за п’ятиденну подорож до Росії близько 50 тис. фунтів. Розслідувачі зазначають, що Майкл був готовий за 200 тисяч доларів записати відеозвернення з рекомендацією.

The Queen’s cousin, Prince Michael, appears willing to use his royal status to seek favours from Russian president Putin, & use a royal palace & his links to the Queen for personal profit – #Dispatches & The Sunday Times reveal. 1/

