Двоюрідний брат британської королеви Єлизавети II принц Майкл Кентський начебто намагався заробити на зв'язках з президентом Росії Володимиром Путіним. Він начебто готовий був за гроші сприяти просуванню приватної компанії на російський ринок.

Про це йдеться в розслідуванні The Sunday Times.

В їх розслідуванні були показані кадри, на яких принц Майкл, двоюрідний брат королеви Єлизавети II, зустрічається з журналістами, які працюють під прикриттям. Під час зустрічі репортерам, які видавали себе за представників приватної компанії, повідомили, що принца можна найняти, щоб той замовив за клієнтів слово перед Кремлем.

У той же час сам Майкл Кентський відкидає звинувачення, а його офіційний представник заявив, що принц не зустрічався з Путіним з 2003 року. Але журналісти відзначають, що його друг і бізнес-партнер маркіз Редінг стверджував, що принц надає послуги “на конфіденційній основі” і зможе знайти підхід до оточення Путіна, щоб допустити компанію на російський ринок.

Почавши переговори, принц Майкл запевнив своїх контрагентів, що у нього давні зв’язки з Росією і він “може принести певну користь”, оскільки російський президент нагородив його орденом Дружби, “однією з найпрестижніших нагород Кремля”.

На сайті президента Росії дійсно є указ, який підтверджує цей факт – нагорода була вручена принцу в 2009 році, коли країною керував Дмитро Медведєв.

“Я ніколи раніше не мав справ з золотом, і ця ідея мене дуже радує”, – цитує видання слова принца.

За словами Редінга, принц міг би взяти за п’ятиденну подорож до Росії близько 50 тис. фунтів. Розслідувачі зазначають, що Майкл був готовий за 200 тисяч доларів записати відеозвернення з рекомендацією.

The Queen’s cousin, Prince Michael, appears willing to use his royal status to seek favours from Russian president Putin, & use a royal palace & his links to the Queen for personal profit – #Dispatches & The Sunday Times reveal. 1/ Royals For Hire Monday at 7.30pm on @Channel4 pic.twitter.com/m1TToS7eWh — Channel 4 Dispatches (@C4Dispatches) May 8, 2021

We set up a fake South Korean gold company, the House of Haedong, and asked Prince Michael to make a speech that trades off his royal status and gives the company royal support in order to impress its investors.

He said “the idea makes me very happy.” 2/ pic.twitter.com/dyMLdcbxml — Channel 4 Dispatches (@C4Dispatches) May 8, 2021

He said he was willing to accept $200,000 from our fake company in return for making the speech. #RoyalForHire

3/ pic.twitter.com/qODD4Wta5e — Channel 4 Dispatches (@C4Dispatches) May 8, 2021

Prince Michael’s close friend and long-term business partner Lord Reading said the prince would be willing to trade off his royal heritage and could seek access to Russian President Vladimir Putin in order to open doors for our fake South Korean gold company. 4/ pic.twitter.com/HykczLtdfb — Channel 4 Dispatches (@C4Dispatches) May 8, 2021

Як повідомляє видання, пізніше маркіз Редінг відправив журналістам електронного листа, в якому він висловлює жаль щодо зайвої відкритості з приводу зв’язків з Росією. У листі сказано, що будь-які угоди ще повинні будуть схвалити радники принца, щоб забезпечити коректність того, що відбувається.

Також Редінг направив в газету лист, в якому заявив, що під час зустрічі з репортерами зробив помилку і “зробив нереалістичні обіцянки”, з приводу чого він “щиро жалкує”.

Зазначимо, Майкл Кентський не є членом королівської сім’ї, на яких покладені офіційні обов’язки. Але в минулому він виконував функції представника королеви і в цьому статусі брав участь приблизно в 200 заходах на рік. Він не отримує державне фінансування і не стоїть у черзі на британський престол.

За інформацією на сайті принца Майкла, він бере участь в роботі понад 100 благодійних фондів та організацій. Серед них є фонди, що працюють в Росії, Майкла також називали покровителем Російсько-британської торгової палати.

Російська преса неодноразово повідомляла про візити принца в Росію. Так, в листопаді 2018 року Майкл Кентський виступив з вітальною промовою на відкритті інвестиційного форуму Russia TALK, який був організований Торгово-промисловою палатою Росії і Російсько-британської торгової палатою.