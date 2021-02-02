Выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса COVID-19 В.1.1.7 приобрел одну из ключевых мутаций в шиповидном белке, которая уже есть у "южно-африканского" штамма.

К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета, сообщает NewScientist.

Образцы более трансмиссивного варианта коронавируса B.1.1.7, который был впервые обнаружен в Великобритании, приобрели мутацию, которая поможет им избежать иммунной защиты – та же мутация, которая уже присутствует в варианте B.1.351 в Южной Африке.

Распространение варианта B.1.351 уже подтверждено в США, нескольких европейских странах, включая Великобританию, Израиль и большую часть стран Африки к югу от Сахары. Пока неясно, является ли B.1.351 более передаточным, но очевидно, что он может частично уклоняться от иммунитета, который мы развиваем от естественного заражения другими вариантами коронавируса и от вакцин. Большое беспокойство вызывает то, что он может развиваться дальше и полностью ускользнуть от иммунитета.

Лабораторные исследования показали, что мутация под названием E484K помогает B.1.351 избегать антител. Согласно правительственному документу Великобритании, эта же мутация была обнаружена у 11 вирусов B.1.1.7., но пока подробной информации о них нет.

Ученый Равиндра Гупта из Кембриджского университета и его коллеги уже подтвердили, что B.1.1.7 с мутацией E484K лучше уклоняются от иммунной защиты.

Если его не остановить, он сможет превзойти более старый вариант B.1.1.7, который уже распространился во многих странах мира.

B.1.351 также становится глобальным, несмотря на попытки остановить его распространение. 1 февраля Великобритания объявила, что выявила 11 случаев заражения B.1.351, которые не могли быть связаны с поездками, что означает, что он распространяется среди местного населения. Правительство Великобритании начало тестирование людей в восьми районах Англии, независимо от симптомов, с целью найти и устранить этот вариант.

Сообщается, что единственный способ обнаружить вариант B.1.351 – это секвенировать вирусные образцы. При этом секвенируется только 1 из 20 образцов от людей с положительным результатом теста.

Специалисты отмечают, что такое развитие событий было ожидаемым. Речь может идти как о спонтанной мутации “британского” штамма в процессе эволюции патогена, так и об обмене генетическим материалом между разными штаммами вируса, оказавшимися в организме одного носителя. При этом последний вариант представляется экспертам менее вероятным.

Местные случаи заражения также зарегистрированы в Бельгии, Австрии и Израиле, а также в нескольких странах Африки, включая Замбию, Мозамбик, Ботсвану и Танзанию. Кроме того, в ряде других стран – в Австралии, Новой Зеландии, Китае и Японии – обнаружили случаи, связанные с поездками, но не сообщили о местном распространении.

Поскольку во многих странах секвенирования мало или нет вообще, вполне вероятно, что вариант B.1.351 более распространен, чем говорят цифры.

Еще некоторое время спустя в Японии был впервые зафиксирован бразильский штамм (B.1.1.248 или P.1) — сходный с южно-африканским по набору имеющихся мутаций и самый плохо изученный на сегодняшний день.