Об этом сообщается на сайте Collins.

“Локдаун”, мера сдерживания, применяемая правительствами по всему миру, чтобы уменьшить распространение COVID-19, была названа словом 2020 года”, – говорится в сообщении.

Лексикографы выбрали это слово потому, что ситуация, связанная с пандемией, объединила миллиарды людей по всему миру.

Отмечается, что Collins зарегистрировал более четверти миллиона случаев употребления слова “локдаун” в течение 2020 года по сравнению с 4000 в предыдущем году.

Добавим, что в шорт-лист слов года входили также и другие слова, связанные с пандемией: коронавирус, социальная дистанция, самоизоляция и отпуск без содержания.

BREAKING NEWS The Collins Word of the Year is… lockdown. Find out more about #CollinsWOTY 2020 and see the full shortlist here: https://t.co/4ZAEE47p9H#wordoftheyear #CollinsDictionary #lockdown pic.twitter.com/3OLL7RfSwS

— Collins Dictionary (@CollinsDict) November 10, 2020