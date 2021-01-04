Британский суд отказал США в экстрадиции основателя WikiLeaks Ассанжа из-за риска самоубийства

Covid-19 Украина

обновлено 04.01.2021 в 13:02

Всего:

1078251 (+4158)

Болеют:

325766 (+4158)

Выздоровели:

733558 (+4693)

Умерло:

18927 (+73)

Партнерский материал
14:19 Определены победители конкурса социальных инициатив по противодействию эпидемии COVID-19
Партнерский материал
14:07 «Розовая Выставка» от кураторки Аниты Немет
13:47 Новый год в Киеве начался с серии температурных рекордов
13:39 Нацполиция получила информацию о возможных заказчиках убийства Павла Шеремета
13:20 В Украине начала работу единая информационная система трансплантации органов — Степанов
12:27 В Киеве за сутки обнаружили 504 случая COVID-19
11:58 Оползень в Норвегии: найдены тела семи погибших
11:21 Кипр сообщил о 12 случаях британского штамма коронавируса
11:05 В США умерла актриса Таня Робертс, известная по роли «девушки Бонда»
10:17 Британия первой в мире начинает прививать вакциной AstraZeneca
09:38 Роналду стал самым популярным в Instagram: у футболиста более 250 млн подписчиков
09:00 Афиша 4-10 января. События в Киеве, которые нельзя пропустить
08:29 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 4158 новых случаев COVID-19
07:59 4 января 2020: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины
07:37 Грета Тунберг отпраздновала 18-летие в пабе
07:24 4 января в Украине пройдут дожди, температура до +10°C
01:25 Tesla на автопилоте проехала от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса без единого вмешательства: видео
00:37 Нэнси Пелоси избрана спикером Конгресса США

03 января

23:59 Каждые 6 секунд новый больной: Мэр Лос-Анджелеса предупреждает о быстром распространении COVID-19
23:30 Папа Римский осудил тех, кто летал в отпуск во время карантина
22:58 Зои Кравиц подала на развод после 18 месяцев брака
21:52 Ники Минаж впервые показала сына: фото
21:10 4 сенаторы-республиканцы призвали Конгресс утвердить победу Байдена
20:35 В Турции на арендованной вилле нашли мертвой украинку
19:14 Трамп заявил, что в США завышают статистику по смертности от COVID-19
18:24 В Украине заболеваемость коронавирусом превышает норму более чем 7 раз
17:30 В ГСЧС предупредили, что Украину окутают сильные туманы
16:53 Зеленский в новогоднем поздравлении пожелал жителям Волыни «быть, как Монатик»
16:46 В Эссексе участники подпольной новогодней вечеринки разгромили церковь XIV века
16:22 Зеленский для каждой области и Крыма записал новогоднее поздравление: видео
16:09 В США украденный Chevy Camaro 1969 года вернули владельцу спустя 17 лет
15:09 В Сети появилась неизвестная заставка сериала «Офис» в рамках перехода проекта на новую стриминг-платформу

Британский суд отказал США в экстрадиции основателя WikiLeaks Ассанжа из-за риска самоубийства

Судья Центрального уголовного суда Лондона отклонила запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа правоохранительным органам США, поскольку это "может нанести непоправимый вред его психическому здоровью и привести к самоубийству".

Понедельник, 4 января 2021, 14:11

Фото: Reuters

Об этом сообщает BBC.

Окружная судья Ванесса Барайцер постановила, что изоляция, в которой Ассанж окажется в США, может иметь на него угнетающее воздействие и привести к самоубийству.

Она изложила доказательства его самоповреждений и суицидальных мыслей.

“Общее впечатление – это депрессивный, а иногда и отчаявшийся человек, опасающийся за свое будущее. Он содержался в условиях почти полной изоляции без защитных факторов, которые ограничивали бы риск самоповреждения в тюрьме Белмарш. Я убеждена, что условия содержания в США не помешают Ассанжу найти способ совершить самоубийство. По этой причине я решила, что экстрадиция может причинить ему моральный вред, и приказываю его выпустить”, – заявила судья.

По словам его адвокатов, в случае осуждения в США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы. Однако правительство США заявило, что приговор, скорее всего, составит от четырех до шести лет.

Власти США заявили, что решение будет обжаловано.

Ассанжу предъявлено обвинение по 18 пунктам со стороны правительства США, которое обвиняет его в заговоре с целью взлома военных баз данных США с целью получения конфиденциальной секретной информации, касающейся войн в Афганистане и Ираке, которая затем была опубликована на веб-сайте Wikileaks в 2010 и 2011 годах.

С 2012 года Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию из-за обвинений в сексуальных преступлениях, которые он всегда отрицал и которые впоследствии были исключены. 11 апреля 2019 года Ассанж был арестован в посольстве. Это произошло после того, как Эквадор отказал Ассанжу в предоставлении убежища, а президент Ленин Морено лишил его эквадорского гражданства, обвинив в попытках дестабилизировать правительство.

В мае 2019 года Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Сейчас он находится в тюрьме Бельмарш в Лондоне. США добиваются его экстрадиции.

  • В июне 2019 года министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид сообщил, что подписал запрос на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США.
  • Британский суд назначил слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США на 25 февраля 2020 года.
  • В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что не выдадут Джулиана Ассанжа в страну, где есть смертная казнь.

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться