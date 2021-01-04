Британский суд отказал США в экстрадиции основателя WikiLeaks Ассанжа из-за риска самоубийства

Судья Центрального уголовного суда Лондона отклонила запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа правоохранительным органам США, поскольку это "может нанести непоправимый вред его психическому здоровью и привести к самоубийству".

Об этом сообщает BBC.

Окружная судья Ванесса Барайцер постановила, что изоляция, в которой Ассанж окажется в США, может иметь на него угнетающее воздействие и привести к самоубийству.

Она изложила доказательства его самоповреждений и суицидальных мыслей.

“Общее впечатление – это депрессивный, а иногда и отчаявшийся человек, опасающийся за свое будущее. Он содержался в условиях почти полной изоляции без защитных факторов, которые ограничивали бы риск самоповреждения в тюрьме Белмарш. Я убеждена, что условия содержания в США не помешают Ассанжу найти способ совершить самоубийство. По этой причине я решила, что экстрадиция может причинить ему моральный вред, и приказываю его выпустить”, – заявила судья.

По словам его адвокатов, в случае осуждения в США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы. Однако правительство США заявило, что приговор, скорее всего, составит от четырех до шести лет.

Власти США заявили, что решение будет обжаловано.

Ассанжу предъявлено обвинение по 18 пунктам со стороны правительства США, которое обвиняет его в заговоре с целью взлома военных баз данных США с целью получения конфиденциальной секретной информации, касающейся войн в Афганистане и Ираке, которая затем была опубликована на веб-сайте Wikileaks в 2010 и 2011 годах.