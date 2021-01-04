Британский суд отказал США в экстрадиции основателя WikiLeaks Ассанжа из-за риска самоубийства

Об этом сообщает BBC.
Окружная судья Ванесса Барайцер постановила, что изоляция, в которой Ассанж окажется в США, может иметь на него угнетающее воздействие и привести к самоубийству.
Она изложила доказательства его самоповреждений и суицидальных мыслей.
“Общее впечатление – это депрессивный, а иногда и отчаявшийся человек, опасающийся за свое будущее. Он содержался в условиях почти полной изоляции без защитных факторов, которые ограничивали бы риск самоповреждения в тюрьме Белмарш. Я убеждена, что условия содержания в США не помешают Ассанжу найти способ совершить самоубийство. По этой причине я решила, что экстрадиция может причинить ему моральный вред, и приказываю его выпустить”, – заявила судья.
По словам его адвокатов, в случае осуждения в США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы. Однако правительство США заявило, что приговор, скорее всего, составит от четырех до шести лет.
Власти США заявили, что решение будет обжаловано.
Ассанжу предъявлено обвинение по 18 пунктам со стороны правительства США, которое обвиняет его в заговоре с целью взлома военных баз данных США с целью получения конфиденциальной секретной информации, касающейся войн в Афганистане и Ираке, которая затем была опубликована на веб-сайте Wikileaks в 2010 и 2011 годах.
С 2012 года Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию из-за обвинений в сексуальных преступлениях, которые он всегда отрицал и которые впоследствии были исключены. 11 апреля 2019 года Ассанж был арестован в посольстве. Это произошло после того, как Эквадор отказал Ассанжу в предоставлении убежища, а президент Ленин Морено лишил его эквадорского гражданства, обвинив в попытках дестабилизировать правительство.
В мае 2019 года Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Сейчас он находится в тюрьме Бельмарш в Лондоне. США добиваются его экстрадиции.
- В июне 2019 года министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид сообщил, что подписал запрос на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США.
- Британский суд назначил слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США на 25 февраля 2020 года.
- В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что не выдадут Джулиана Ассанжа в страну, где есть смертная казнь.