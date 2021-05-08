Наукова консультативна група з надзвичайних ситуацій (Sage) провела 73 зустрічі, на яких обговорила проблеми, з якими зіткнулися британки через те, що уряд не врахував гендерний принцип, розробляючи план боротьби з COVID-19.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Протоколи зустрічей, які відбулися у 2020 році, свідчать про те, що британський уряд “не врахував гендерний принцип, розробляючи план протидії коронавірусу COVID-19, хоча науковці підтвердили, що пандемія по-різному впливає на чоловіків та жінок.

З початку пандемії внаслідок захворювання на коронавірус померло більше чоловіків, однак від політики протидії більше постраждали саме жінки.

“Попри велику кількість історій про те, як жінок масово звільняли чи скорочували через пандемію… ми були стурбовані тим, що не бачимо змін в політиці, щоб переглянути її, особливо напередодні третього локдауну”, – сказала учасниця обговорень Клер Уенам.

Вона зауважила, що під час пандемії жінки виконували більше роботи на передовій боротьби з коронавірусом, займалися домашнім навчанням з дітьми, працювали безкоштовно та понаднормово.

Однак, єдине, про що сказали в уряді, що молоді люди навряд чи дотримуватимуться правил ізоляції в разі введення локдауну.

Уенам також звернула увагу на те, що коли через пандемію закрили школи, де 90% працівниць – жінки. Серед медичних працівників, які допомагали хворим коронавірусом, 77% – жінки.

“Рішення щодо закриття шкіл означає, що матері з низьким доходом в 9 разів більше ризикують втратити роботу через необхідність бути з дітьми… 72% матерів працювали менше годин та мали менший дохід через необхідність бути вдома з дітьми”.

Резюмуючи, 240 учасників обговорень, 21 серед них – представники сфери охорони здоров’я, запропонували уряду враховувати гендерний принцип та наслідки пандемії на жінок та чоловіків, розробляючи будь-які рекомендації щодо боротьби з коронавірусом.