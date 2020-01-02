Об этом сообщило в Twitter посольство Украины в Великобритании.
Сообщается, что в одном из номеров журнала в колонке “Неизученная Европа” появилось предложение посетить “Россию по доступным тарифам”, в том числе — незаконно аннексированный Крымский полуостров. Попасть на территорию Крыма редакция журнала предложила, воспользовавшись железнодорожным сообщением из России, незаконно построенным оккупационными властями.
“В этом году вы можете путешествовать по всей России, Беларуси и далее на Крымский полуостров на поезде. 17-дневный тур пройдет в Новгороде, одном из старейших городов России, Херсонесе, который считается самым полным древнегреческим поселением, и пересечет новый железнодорожный мост из России в Крым”, — говорится в материале.
В ответ на это посольство Украины в Великобритании напомнило, что Крым находится под военной оккупацией, и настоятельно рекомендовало редакции журнала не обманывать читателей.
“Не вводите своих читателей в заблуждение! Несомненно, Крыму стоит войти в число самых популярных направлений 2020 года, но это территория, находящаяся под военной оккупацией”, — подчеркнули дипломаты.
- Ранее журнал Международного института стратегических исследований (IISS) Survival назвал город Севастополь частью России.
- Позднее редакция журнала сообщила, что неправильная подпись была продублирована случайно, принесла свои извинения и пообещала не только исправить ошибку, но и указать в следующем печатном издании, что Севастополь — украинский город в Крыму, который был оккупирован Россией.